Ötven év fölött is előretörőben az internet, de még a tévé az első – olvasható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatóságának közleményében. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és az NMHH együttműködésében készült legújabb kutatásban kétezer 50 és 75 év közötti embert kérdeztek meg médiafogyasztási szokásaikról.

Az adatokból látható, hogy kétharmaduk rendelkezik okostelefonnal, és majdnem minden második háztartás birtokol laptopot, notebookot, de még a tabletek előfordulási aránya is csaknem 25 százalékos. Az 50–75 éves lakosságon belül a 60–75 évesek körében alacsonyabb az okostelefon-, laptop- és tabletellátottság (56, 28, 14 százalék), azonban a korszerű eszközök térhódítása az idősebb korosztályban is megkezdődött.

Az 50–75 éves korosztályban széles körben elterjedt az internetezés, egyharmaduk naponta internetezik, a hetente többször internetezők aránya pedig kétharmad.

Ha a közösségimédia-használatot vizsgáljuk a korcsoportban, az szinte azonos az internet használatával, azaz az internetet használók közül szinte mindenki követi a közösségi média történéseit. Bár a 60–75 évesek 33 százaléka nem használja az internetet, vagy csak ritkán megy fel a világhálóra, semmiképp sem tekinthető ez a korosztály az átalakulóban lévő médiahasználati szokások késői követőjének: az 50–75 évesek online jelenléte a korosztály meghatározó jellemzőjévé vált.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt években gyorsan terjedő fizetős streamingszolgáltatók növekvő népszerűsége ebben a korosztályban is megfigyelhető.

Az 50–75 évesek közel egyharmada néz legalább hetente videókat, filmeket fizetős streamingcsatornákon,

ugyanakkor ebben a korosztályban továbbra is a hagyományos tévénézés a médiafogyasztás leggyakoribb módja. A válaszadók háromnegyede naponta néz tévét, és 88 százalékuk pedig legalább hetente néz hagyományos tévécsatornákat.

A megkérdezettek körében kiemelkedően népszerűek a filmek és a hírek, de a sorozatokat és a tudományos ismeretterjesztő műsorokat is kétharmaduk követi. Ezenkívül rendkívül népszerűek a politikai, zenei tartalmak, valamint a kvízműsorok, vetélkedők. E tartalmak jelentős része ma már a hagyományos tévécsatornákon kívül más platformokon is elérhető, ezért a kutatás azt is vizsgálta, hogy az említett tartalmakat milyen platformokon követik az 50–75 évesek. Szinte minden tartalomtípus esetében meghatározó a hagyományos tévécsatornák szerepe.