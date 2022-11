A gazdasági helyzet az infláció rányomta a bélyegét az okostelefon-piacra is, egyértelműen látszik, hogy kevesebb prémiumkészüléket vesznek az ügyfelek a korábbi évek azonos időszakához képest, és megnőtt a jó ár-érték arányú telefont vásárlók aránya. Jellemző, hogy az ügyfelek élnek a részletfizetés lehetőségével, ha pedig prémiumot is választanak, akkor inkább havonta törlesztik a készülék díját. Ezt indukálják az egyre dráguló eszközök is – foglalta össze lapunknak a Yettel a piaci folyamatokat. A Vodafone Magyarország sajtóosztályán is hasonló folyamatokról számoltak be: elsősorban a középkategóriás okostelefonok keresettek az ügyfeleik körében, a telefoncsere – azaz modernebb készülékre váltás – kapcsán nem tapasztalható jelentős visszaesés.

Ami Európát illeti, nemcsak a prémiumkategóriával, hanem általában az okostelefon-piaccal vannak problémák – bár az eurózónában a piac jelentős részét a prémiumtermékek adják.

Már az első negyedévben 12 százalékkal csökkentek az eladások.

Ennek két meghatározó oka van az elemzőcégek szerint. Az egyik, hogy a globális beszállítói láncok összeomlása és az ázsiai országok hol javuló, hol romló járványhelyzete miatt akadozik az egyes termékkomponensek ellátása. Másrészt pedig jelentősen romlott a gazdasági környezet – az inflációs sokk, illetve az orosz–ukrán háború miatt. Érdekesség, hogy a két ok egymásnak ellentmond, az első a gyártókra fogja az eladások csökkenését (kevés készlet, gyenge beszállítói háttér), a másik a vásárlókra (csökkenő elkölthető jövedelem), és ezzel némi konfuzitás mutatkozik a piacon. Világszinten ennél egyértelműbb a helyzet, ugyanis a cégek az elemzők megkeresésére a gyenge gazdasági környezetet és a mérsékeltebb költekezést jelölték meg. Az elmúlt 8 év legrosszabb teljesítményét produkálta a harmadik negyedévben a mobiltelefon-piac. Az összes nagy szereplő veszített a piaci pozíciójából, egyedül az Apple javított az iPhone-okkal.

Persze a prémiumszegmens itthon sajátos terület, kicsit máshogy működik, bár az eladási trendek lekövetik a világpiacot. A Media Markt Figyelőnek adott információi szerint

a legnépszerűbb telefonok náluk 150–170 ezer forint között mozognak,

illetve az Apple termékek kereslete jellemzően kiemelkedő a karácsonyi időszakban. Bár ezek az árucikkek magasabb árkategóriát képviselnek, az idén is számítunk a fokozott érdeklődésre – fogalmazott a cég a lapunk érdeklődésére. Vagyis bizonyos helyzetekben a prémiumszegmens egy kicsit elszakad a többitől, hiszen ilyenkor az is ilyen készüléket vásárol, akinek a státusza nem engedi meg a 350–500 ezres telefont, viszont 2-3 éve spórol egy ilyenre.

Prémiumszegmens

Alapesetben a prémiumkategóriás mobilok iránt rendszeresen érdeklődőket jellemzően nem rázza meg a romló gazdasági környezet, ám ezen készülékek ára a fejlett gazdaságok középrétegének pénztárcájához igazított, ez a szint viszont a fejlődő gazdaságok felső középrétegét jelenti. Míg az előbbi nagyon is megérzi az elszálló energia- és élelmiszerárakat, utóbbi nem annyira. Ám ha kiesnek a fejlett gazdaság potenciális vevői, az utóbbi a keresletével képtelen megtámasztani az eladásokat, és nincs hatása sem a gyártói-kereskedői akciókra, sem az árak mérséklődésére. Arról nem is beszélve, hogy a globális ellátási láncok szétesése miatt jelentősen növekedett a prémiumkategóriás termékek ellenértéke.

Forintban számolva ma már félmilliót is elkérnek egy toptelefonért, ez pedig nem csak itthon, máshol is egy olyan lélektani határ, ami kivárásra, vagy alternatív megoldások keresésére ösztönzi a vásárlókat.

Pedig általános használat mellett a csúcsmobilok élettartama másfélszer vagy kétszer hosszabb, mint a középkategóriások, ráadásul a gyártók a topszegmenshez sokkal tovább kínálnak frissítéséket. Az Apple például csak most tekinti elavultnak a 7-9 évvel ezelőtti számítástechnikai termékeit.

Ugyanakkor a korábbi években a gyártók annyira „megszórták” sokáig használható csúcsmobilokkal a piacot, hogy ma a vevők jó része – a gyengébb gazdasági környezet miatt – inkább kivár a cserével, mivel a régi használhatósága sem lett rosszabb. Így viszont némileg háttérbe szorul a nagy reményű 5G, amely valódi húzómotorja lehet(ett) volna már az idén és a következő években a csúcskategóriás mobilpiacnak. Azt nehéz megmondani a rendelkezésre álló adatokból, hogy a vásárlók elhalasztják-e a mobiltelefon-cserét – mondták el a Yettel részéről.

Az viszont a gazdasági körülményekből egyértelműen következik, hogy a kereslet általánosan mérséklődött.

Ettől függetlenül a Yettelnél fontosnak tartjuk, hogy minden ügyfélszegmensnek legyen versenyképes árú készülékajánlat, ezért minden tarifa- és termékkategóriában igyekszünk ajánlatokkal segíteni az ügyfeleket a választásban. Ezek a kiemelt ajánlatok (mint az üzletekben az akciók) továbbra is népszerűek.

Szolgáltatások

A Yettel tájékoztatása szerint lényeges változást nem volt a szolgáltatásokat illetően, továbbra is erősödik a havidíjas előfizetők bázisa. Ezen szolgáltatáskategóriában egyre többen keresik a korlátlanságot mind mobiladatban, mind hívásban, így az ezeket biztosító Prime tarifáink népszerűsége töretlen – fogalmaztak. Néhány kisebb kilengést eltekintve nem látható tendencia arra, hogy az ügyfelek a havidíjasról az előre fizetett szolgáltatások irányában mozognának, így ezen ügyfelek száma továbbra is elhanyagolható. Ezek mellett népszerűek az otthoni internetszolgáltatások is mind a 4G-, mind az országban először 5G-hálózaton nyújtott internettel, ami azt mutatja, hogy az ügyfelek egyre nyitottabbak a mobilhálózaton keresztüli otthoni internetszolgáltatások felé.

Ezen a területen tehát nem látszik a komolyabb spórolás. A Vodafone is úgy látja, hogy a havidíjas és az előre fizetett szolgáltatások egyaránt népszerűek, továbbá vannak váltások az egyes szolgáltatáscsomagok között, ám az ezzel kapcsolatos trend változatlan.

A Magyar Telekom úgy látja, hogy az adathasználat a feltöltőkártyás és a havidíjas előfizetői körében is folyamatosan nő, egyre többen keresik az 5G-képes készülékeket, emellett emelkedik az 5G-szolgáltatást igénybe vevők száma, valamint a Gigaerős Korlátlan Net csomagjaikat is mind nagyobb számban választják.

Választás

A Magyar Telekom adatai szerint a felhasználók úgy választanak készüléket, hogy az minél inkább igazodjon a saját igényeikhez, hogy bármilyen élethelyzettel találják szembe magukat, az eszközök és a digitális világ segítségével készen álljanak a megoldásra.

Ez általában jellemző a hazai és az európai piacokra. A kutatások szerint a mobiltelefon mint státuszszimbólum egyre inkább háttérbe szorul, a fiatalabb generáció is elsősorban a készülékek funkcionalitását veszi alapul az eszközválasztás során. Az persze más kérdés, hogy a fiatalabbak jellemzően a magasabb árkategóriás mobilokat választják, ugyanis ők több funkcióját használják ki az okostelefonoknak.

A Magyar Telekom szerint a lakosság körében a készülékválasztás elsődleges szempontja a kamera minősége, az akkumulátor-üzemidő és a kijelző mérete.

Statisztikáink szerint – fogalmazott a cég – a márka is erősen befolyásoló a választásnál: nagy érdeklődés mutatkozik a három nagy brand esetén (Samsung, Apple, Xiaomi), valamint a saját márkás T Phone 5G és T Phone 5G Pro iránt. Az operációs rendszerek közül az androidos készülékek élveznek elsőbbséget a vásárláskor. A termék- és márkajellemzők mellett a fogyasztói preferenciákat az ár is befolyásolja: bár a fiatalabbak előszeretettel választanak drágább, csúcskategóriás készülékeket, az idősebbek a könnyebben kezelhető, közepes, illetve alacsony árfekvésű eszközöket részesítik előnyben.