Franciaország és Németország arra törekszik, hogy az Európai Bizottság csökkentse a Magyarországnak járó uniós források befagyasztott részét - erről a Politico ír.

Fotó: Ludovic Marin/AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Európa Bizottság javaslata értelmében az uniós költségvetésből minket illető pénzek 65 százalékát, mintegy 7,5 milliárd eurót függesztenének fel mindaddig, amíg Budapest nem teljesít bizonyos feltételeket.

A francia és a német álláspont szerint viszont ez a volumen túl sok, mivel Magyarország időközben tucatnyi reformot hajtott végre.

Rögzítsük, hogy a magyar hatóságok előrehaladást értek el

– mondta egy francia pénzügyminisztérium forrás a lapnak. A Politico emlékeztet rá, hogy az uniós pénzügy- és gazdasági miniszterek ma találkoznak Brüsszelben, ezen az egyeztetésen pedig a Magyarország körüli jogállamisági vita kiemelt napirendi pont: a forgatókönyv szerint szavazhatnak a Bizottság által kezdeményezett 7,5 milliárd euró zárolásáról.

Csakhogy állítólag ehhez egyáltalán nem adott a szükséges minősített többség.

A Politico három diplomatára hivatkozva arról számol be, hogy közép- és kelet-európai tagállamok egy csoportja (ez adott esetben a V4-re is utalhat) jelenleg nem támogatja a Bizottság javaslatát a befagyasztásról. Emiatt fennáll annak a veszélye, hogy nem sikerül elérni a szükséges minősített többséget az Európai Tanácsban sem. Ráadásul a hírek szerint Olaszország is a magyar reformok újraértékelését szorgalmazza.

Egy magas rangú EU-diplomata szerint teljes katasztrófa lenne, ha nem lenne meg a minősített többség a jogállamisági feltételrendszer első alkalommal történő alkalmazásakor.

A lap kiemelte: az idő sürget, ugyanis ha december 19-ig nem születik meg a döntés a befagyasztásról, akkor a feltételrendszer élesítése egyszerűen kifut az határidőből és nem kell befagyasztani a pénzeszközöket. Több diplomata úgy fogalmazott, hogy nem lepődne meg, ha - tekintettel a tétre - a tárgyalást végül a kormányfők folytatnák le a december 15-i csúcstalálkozójukon.

Közben a Transparency International oldalán nyílt levél jelent meg, amiben arra sürgettik az EU vezetőit, hogy szavazzanak a magyar pénzeszközök befagyasztására vonatkozó bizottsági javaslat mellett.

„Az ön által vezette kormánya most felelős azért, hogy fenntartsa a Bizottság értékelését és első ízben érvényesítse az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszert” – írták. A levelet több NGO is szignózta, így Human Rights Watch, az Open Society Foundations, a Reporters Without Borders és Transparency International EU is.