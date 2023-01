Hiába erősödött 10 százalékkal a forint október óta, semmilyen nyoma nincs annak, hogy az élelmiszerárak csökkentek volna, pedig a magas importarány miatt okkal bízhattunk abban, hogy végre kedvező tendenciát láthatunk. A decemberi inflációs adatok szerint az élelmiszerek ára 44,8 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a sajt (83,2 százalék), a tojás (82,7), a kenyér (81,1), a vaj és vajkrém (79,4), a tejtermékek (79,2) drágultak. Novemberhez képest például a tej 7,2, a tejtermékek és a vaj, vajkrém egyaránt 6,2, a sajt pedig 4,9 százalékkal került többe.

Mindez azért vet fel kérdéseket, mivel a kiskereskedelmi láncok kínálatában évről évre szorulnak ki a hazai termékek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legutóbbi 2021-es felmérése szerint az árucikkek harmada származik külföldről, azaz a hazai fizetőeszköz menetelésének már az árakban is meg kellett volna jelenniük.

Már csak azért is, mert pont a legnagyobb drágulást produkáló termékeknél mutatta ki leginkább a Nébih a hazai arány mérséklődését, például a sajtok, joghurtok esetében ma már a polcok több mint felén külföldi árucikkeket találhatunk.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Van egy lassulás az élelmiszer-inflációban – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság érdeklődésére Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, jelezve, hogy a havi szintű 2,1 százalékos áremelkedésnél alacsonyabb legutóbb márciusban volt. Április és november között havi bázison átlagosan 3,6 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak, ám nagy kérdés az elemző szerint, hogy a legutóbbi jobb szám trendszerű folyamat eredménye, vagy pusztán egyszeri eset volt-e.

Török Zoltán kiemelte, hogy a forint árfolyamának változása elnyújtva jelenik meg az árakban, ami szerinte magyarázatot ad arra, hogy eddig miért nem érvényesítették a kereskedők az áraikban az erősebb forintot.

A kivételt a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagárak jelentenék, ahol azonnal látni kellene az árfolyam változását, ám itt sem látjuk a pozitív tendenciát: a benzinárstop kivezetése idején még 390 forint volt egy dollár, ma 365 forint, ám az üzemanyagárak szinte ugyanott vannak, nem függetlenül attól, hogy a kereskedők dupla árréssel kezdtek dolgozni. Török Zoltán arra is rámutatott, az is benne van a pakliban, hogy a vállalatok most gyengébb árfolyammal terveznek, ahogy a bérköltségek emelkedését is próbálják előre bekalkulálni, emiatt pedig a korábbiaknál magasabb árréssel dolgoznak.