Holnap Brüsszelbe utazik Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy a magyar kormány által az uniós források lehívhatósága érdekében megtett lépésekről egyeztessen az Európai Bizottsággal. A szaktárca tájékoztatása szerint az ezzel kapcsolatos kodifikáció lezajlott, és már társadalmi egyeztetésre bocsátották. A keddi egyeztetés egyébként része annak a tárgyalássorozatnak, amelyet a jövő héten az igazságügyi miniszter és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter folytat az Európai Bizottság uniós biztosaival. A magyar miniszterek külön-külön fognak tárgyalni Johannes Hahn költségvetési és igazgatásügyi biztossal.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért, szociális párbeszédért, pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke, Johannes Hahn, az EU költségvetési és igazgatási biztosa és Didier Reynders, az EU igazságügyi biztosa sajtótájékoztatót tart Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervéről és a jogállamisági feltételrendszer alkalmazásáról az EU brüsszeli székhelyén 2022. november 30-án. Fotó: AFP

Kohéziós források

Az Igazságügyi Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint Varga Judit elsődlegesen a Magyarország által az úgynevezett kondicionalitási eljárás keretében vállaltak teljesítéséről fog megbeszélést tartani. Mint ismert, ezen eljárás keretében Magyarország és a bizottság között 2022 második felében intenzív tárgyalások voltak. Az eljárás során a bizottság és Magyarország is arról számolt be, hogy sikerült 17 pontos magyar intézkedési csomagban megállapodni, amely megfelelően képes orvosolni a bizottság aggályait.

A megállapodás szerinti pontokat a magyar fél határidőre teljesítette,

ám a bizottság tavaly december elején mégis arról számolt be, hogy értékelése szerint a jogállamiság magyarországi helyzetével és az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos aggályainak eloszlatására hozott magyar reformok

továbbra sem elegendők a források teljes körű felszabadításához.

Ez azt jeleni, hogy fenntartotta a 2021–2027 között járó kohéziós támogatások egyharmadának – 7,5 milliárd eurónak (3000 milliárd forint) – a felfüggesztésére tett korábbi javaslatát. A holnapi tárgyalás tétje tehát igen nagy. A magyar fél egyébként már csak az igazságügyi rendszerrel kapcsolatos vállalásával tartozik, amelyet az idei év márciusára vállalt teljesíteni. Az Integritás Hatósággal kapcsolatban Johannes Hahn által megfogalmazott kritika pedig több mint meglepő, hiszen az általuk jóváhagyott módon állt fel a korrupcióellenes hatóság.

Koronavírus utáni helyreállítási alap

A kondicionalitási eljárással párhuzamosan egy másik tárgyalás is zajlik a bizottság és Magyarország között, amely a koronavírus-válság utáni gazdasági helyreállítást célzó alapból Magyarország számára járó 5,8 milliárd eurós támogatás folyósítása körül zajlik, amelyet az Európai Unió a tagállamok által közösen felvett kölcsönből finanszíroz. A helyreállítási alap felhasználásával kapcsolatos magyar tervet a közelmúltban fogadta el az unió.

A források teljes körű rendelkezésre állását viszont ez esetben is új kitételekhez kötötte,

ami az igazságügyi rendszerünket érinti.

A teljesen új front: Erasmus-források befagyasztása

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír az év elején, hogy immár az Erasmus és a Horizon programra szánt forrásokat is visszatartaná az Európai Bizottság. Az Erasmus+ program, amelyre az EU 40,45 millió eurót adott, 2020-ban több tízezer magyar diákot érintett. Az indoklás több mint meglepő, hiszen olyat gyakorlat megszüntetését várnák el ez esetben is Magyarországtól, amely a többi tagországban is jellemző, és senki szemét nem bántja.

Fontos hozzátenni azt is: a korábbi tárgyalások egyikén sem merült fel, hogy a testület kifogásolná, hogy politikusok ülnek az egyetemi kuratóriumokban. A bizottság bejelentése óriási felháborodást váltott ki az egyetemi körökben, és a magyar kormány is sietett leszögezni, hogy miután szerinte tarthatatlan a bizottság felvetése, kész maga biztosítani a szükséges forrásokat a szóban forgó programokra, de az egyetemek maguk is szinte azonnal ezzel azonos nyilatkozatokat tettek, miszerint programjaik nincsenek veszélyben, készek azokat maguk finanszírozni.

Mindenesetre Navracsics Tibor számára ez a téma lesz az egyik legfontosabb a szerdai tárgyalássorozaton.