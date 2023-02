Az emberi életeket nem egy hét, egy hónap vagy egy év múlva kell megmenteni, hanem most – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki arra az újságírói kérdésre reagált, hogy miért tárgyalt egy Putyin-szövetséges kormánnyal. A miniszter a héten Minszkben járt, amivel egy időben a Facebookon azt posztolta, hogy látogatása miatt várhatóan sok támadás fogja érni.

Fotó: Universal History Archive / Getty Images

A tárcavezető hangsúlyozta, minden egyes óra, ami a háborúval telik, emberi életeket követel, ezért szorgalmazza a magyar kormány a mielőbbi fegyverszünetet és a békét. Ezt az üzenetet közvetítette Minszkben is, ahol kérte belarusz partnereit, hogy ne tegyenek újabb háborús lépéseket. Majd úgy folytatta, hogy azt látja, a fantázia szárnyal a sajtó egy bizonyos részében, és azt is, hogy a Flightradar oldal iránti rajongás is sokakban megvan, de saját magát őszinte embernek tartja.

Ha az oroszokkal akarok tárgyalni, akkor elmegyek Moszkvába, és beszámolok róla. Nincs szükségem arra, hogy ürgebőrbe varrva tárgyaljak az oroszokkal

– tette egyértelművé a külügyminiszter, hozzátéve, hogy két programja volt a fehétorosz fővárosban, tárgyalt a gazdasági, valamint az ottani külügyminiszterrel. „Sem én, sem a delegációm egyetlenegy tagja a belarusz tárgyalópartnereken kívül senkivel nem tárgyalt, efelől mindenki nyugodt lehet” – mondta Szijjártó Péter.