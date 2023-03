A Buda-környéki régióban a meglévő közlekedési lehetőségek fejlesztése, de újak teremtése is rendkívül fontos: a 40 elektromos meghajtású autóbusz mellett 75 sűrített földgázzal működő jármű is forgalomba állt a Buda-környéki agglomerációban. A modern, légkondicionált buszok károsanyag-kibocsátása és zajterhelése is nulla, vagy alacsonyabb, mint a hagyományosaké, és babakocsival, valamint kerekesszékkel is könnyen használhatók.