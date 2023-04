Mintegy kétórás vitát követően a fővárosi közgyűlés megszavazta Budapest megszorító csomagját. A városvezetés által túlélő programnak hívott kezdeményezés 18 igen szavazatot kapott. A fideszes képviselők tartózkodtak.

A fővárosi közgyűlés egy korábbi ülése (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A csomag központi eleme, hogy

a fővárosi önkormányzat csaknem 16,6 milliárd forintnyi hitelt vesz fel egy banki konzorciumtól.

Ehhez azonban még a kormány előzetes hozzájárulására is szükség van. Módosították a 2023-as fővárosi költségvetést is, illetve felülvizsgálják a közösségi közlekedést finanszírozását is. Karácsony Gergely főpolgármester arra is felhatalmazást kapott, hogy szükség szerint gondoskodjon a fővárosi önkormányzat, illetve intézményei és cégei állami befizetési kötelezettségeinek átütemezéséről. Ez meglehetősen diszkrét megfogalmazása annak, hogy a városvezetés úgy döntött: 25 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást nem fizet be az államkasszába arra hivatkozva, hogy szerintük azt törvénytelen módon vetette ki rájuk a kormány.

Hányadijára megy csődbe Budapest?

Karácsony Gergely főpolgármester napirend előtt arról beszélt, hogy válságban különösen nehéz döntéseket kell hozni, ráadásul ebben a ciklusban túl sok válsággal kell szembenézniük. Szerinte nyilván hibáznak ők is és nem tökéletesek, de eddig csak-csak el tudtak bánni a problémákkal. Mint fogalmazott, az élet a városvezetést igazolta, okosan, higgadtan és szakszerűen viselkedtek a Covid járványban, ahogy az energiaválságban is. Most azonban politikai válság tört ki, és noha nem lehet azzal vádolni a városházát, hogy ne lenne kreatív, ezt nem tudják és nem is akarják kezelni.

Azt mondta, hogy a 2023-ra vonatkozó szolidaritási hozzájárulás Budapest esetében 58 milliárd forint. Ennyit kéne befizetniük az államkasszába. Ha ezt megteszik, akkor nem tudják tovább biztosítani a közszolgáltatásokat a fővárosban. Szerinte a tét 25 milliárd forint - ez nagyjából egyhavi működést fedez -, de nem csupán ennyi, hanem az is, hogy jogállam-e Magyarország. Ezzel vélhetően arra utalt, hogy az ígéretek szerint a fővárosi önkormányzat közigazgatási pert indít a Pénzügyminisztériummal szemben, mert a tárca nem csökkentette a Budapestre eső szolidaritási hozzájárulás mértékét.

Arra, hogy Karácsony Gergely nem először hirdet végveszélyt, Wintermantel Zsolt fideszes frakcióvezető hívta fel a figyelmet. Valóban, a főpolgármester már-már sportot űz abból, hogy időről-időre bejelenti Budapest csődjét. Eddig ez nem következett be.

Nagyjából fél évvel a 2019 őszi megválasztását követően Karácsony Gergely 2020 júniusában már úgy nyilatkozott, hogy csak az a kérdés, mikor megy csődbe Budapest. Nem ment csődbe.

Aztán 2021 januárjában azt állította, hogy az év végére csődbe mehet a főváros. Nem ment csődbe.

Egy hónappal később, 2021 februárjában azt mondta, hogy 80 milliárd forintot kell felhasználniuk a tartalékból, ezzel pedig az el is fogy. Minden kiadásuk efölött finanszírozhatatlan és november végére fizetésképtelenné válnak. Nem váltak fizetésképtelenné, de legalább annyi kiderült a nyilatkozatból, hogy 14 hónap leforgása alatt feléltek 134 milliárd forint spórolt pénzt. Tarlós istván mintegy 214 milliárd forinttal a kasszában adta át a fővárost Karácsony Gergelynek.

Még mindig 2021, júniusban az hangzott el, hogy amennyiben nem érkezik meg az állami támogatás, a BKV napokon belül leáll. A BKV nem állt le sem akkor, sem azóta.

Majd 2022-ben eleve csak féléves büdzsét fogadott el a főváros arra hivatkozva, hogy az április országgyűlési választásokig tudnak tervezni, utána nem. A kormányváltás elmaradt, de Budapest nem men csődbe.

Szintén 2022, október: Karácsony Gergely jelezte, hogy nem tudják, túléli-e a főváros 2023-at és legkésőbb márciusban csődbe jut. Március eltelt, de Budapest nem ment csődbe.

Így jutottunk el 2023 áprilisáig, amikor Karácsony Gergely ismét jelezte, Budapestet a csőd fenyegeti.

Wintermantel Zsolt bejátszott egy hangfelvételt, amin Karácsony Gergely arról beszél (Tarlós Istvánra utalva a 2019-es önkormányzati kampányban), hogy "legfőbb ideje, hogy a főpolgármester ne csak kifogásokat keressen, hanem megoldásokat is találjon és ne mindig azt sorolja, mit, miért nem lehet, és hogy mit nem engedett meg neki Orbán Viktor". A fideszes politikus ezeket a gondolatokat ajánlotta most is a főpolgármester figyelmébe.

Mi a baj Karácsony Gergelyék szerint?

A főpolgármester úgy reagált, hogy nem igaz, hogy semmit nem tettek volna. Ugyanakkor szerinte az, hogy a fővárosnak mennyi pénze van, azon múlik, hogy a kormányzat milyen jogszabályokat hoz és mennyi pénzt hagy a fővárosnál. Szerinte Budapest bevételei GDP-arányosan 2019-hez képest 30 százalékkal csökkentek, ami kigazdálkodhatatlan. "Olyan válságot nem tudunk megoldani, ami mögött politikai szándék van. Ha tárgyalni kell, rendben, de most meg kell rázni a vészcsengőt" - fogalmazott. Ismét elismételte, nem tudja megmondani, hogy éli túl Budapest 2023-at, mert nagyon sok kockázatot lát. De egy biztos: nem finanszírozhatják a kormányzatot. Szerinte egyébként vele csak az nem tud együttműködni, aki nem akar. Azt is mondta, hogy a megszorító/túlélő program csak rövid távon rendezi a pénzügyeket, önmagában ezzel hosszú távon nem tudnak talpon maradni.

A vita ezen a pontján közjáték zavarta meg a közgyűlést, néhányan a hallgatóságból ugyanis egy molinót feszítettek ki Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet ábrázolva. A főpolgármester felkérte a személyzetet, hogy vezessék ki a tiltakozókat.

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes ezek után arról beszélt, hogy Budapest finanszírozása fenntarthatatlan, mert a folyó évi kiadásai magasabbak, mint a folyó évi bevételei. Ezért van szükségük finanszírozási bevételre, tehát a hitelre. Más alternatív megoldást ő nem lát. Azt is mondta, hogy míg 2019-ben csupán 4 százalékos arányt képvisel a gazdálkodásukban a szolidaritási hozzájárulás, addig ez 2023-ban 16 százalék. Miközben a kerületeknél átlagosan csak 8. Szerinte a túlélő program arra jó, hogy szeptember 15-ig kihúzzák, akkor megérkezik a számlára a folyévi iparűzési adó előlege.

