Olvasom, hogy Karácsony Gergely nem szeretne adót fizetni, mert kiürítették a főváros kasszáját – írja friss posztjában Varga Mihály.

Fotó: Varga Mihály / Facebook

A pénzügyminiszter erre reagálva öt pontban foglalta össze a valóságot:

A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítást örökölt Tarlós István városvezetésétől, de a felelőtlen gazdálkodás eredményeként ezt mára 25,5 milliárd forintra csökkentették. A baloldali városvezetés annak ellenére élte fel a tartalékokat, hogy a főváros adóbevételei minden korábbinál magasabbak, adóerő-képessége évről évre növekszik. A főváros iparűzésiadó-bevételei idén várhatóan meghaladják a 271 milliárd forintot. Ezenfelül a főváros további 46 milliárd forint támogatást kap a költségvetésből. A két bevétel együtt meghaladja a 317 milliárd forintot, ami 130 milliárd forinttal több a 2019. évinél. Az ország leggazdagabb településeként sok más önkormányzathoz hasonlóan Budapestnek is szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie a szegényebb települések támogatására, összesen 57,8 milliárd forintot. A számok tehát világosan mutatják, hogy a főváros anyagi helyzetét nem a szegényebb települések megsegítésére fizetendő szolidaritási hozzájárulás veszélyezteti, hanem a 2019 óta folytatott felelőtlen, pazarló gazdálkodás.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a főpolgármester szerda délelőtt bejelentette: nem ismerik el a szolidaritási adó törvényességét, ezért annak csak a szerintük törvényes részét fizetik be az államnak. A főpolgármester szerint az idén 58 milliárd forintot kellene befizetniük a költségvetésnek szolidaritási adó címén, de ennek csak a harmadát, tehát körülbelül 20 milliárdot ismernek el jogszerűnek. Ezért a fennmaradó, durván 35 milliárdot (Budapest az első negyedévben már befizetett 14 milliárd forintnyi szolidaritási adót) nem fogják átutalni. Karácsony Gergely azt is közölte, hogy közigazgatási pert indítanak a magyar állammal szemben, mert szerintük a szolidaritási adó alaptörvény-ellenes. Szerintük a Pénzügyminisztériumnak lehetősége van csökkenteni a közteher mértékét, de ezt nem tette meg. Ezzel pedig szembement az alkotmányos kötelezettségével.

Találkozunk a bíróságon

– üzente. Azt is megjegyezte, hogy tisztában vannak az inkasszó fogalmával, de mivel nem lesz a számláikon pénz, ezért az állam hiába is akarná inkasszálni a be nem fizetett összeget, nem tudja megtenni.