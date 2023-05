Kaposvárra hozza legnagyobb európai gyártóegységét a kínai Jiecang, a lineáris hidraulikus szerkezetek előállításával foglalkozó vállalat mintegy 25 milliárd forintos beruházásával 200 munkahely jön létre a városban – jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a zöldmezős beruházás budapesti bejelentésén arról számolt be, hogy

a társaság európai disztribúciós központjának felépítését az állam nagyjából 3,5 milliárd forinttal támogatta.

Beszédében példátlanul nehéznek nevezte a jelenlegi körülményeket, ugyanis az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, és ezzel párhuzamosan Európa folyamatosan veszít a versenyképességéből. Mint mondta, ez részben az ukrajnai háborúra adott elhibázott európai uniós intézkedések eredménye, amelyek az amerikai lépésekkel ellentétben kedvezőtlenek voltak a hazai cégek szempontjából.

Fotó: Király Márton / Szijjártó Péter Facebook

A miniszter azt is elmondta, hogy Kína bruttó hazai terméke tavaly már meghaladta az Európai Unióét, hiszen míg az unió részesedése a világ gazdasági teljesítményéből 2010-ben még 22 százalékos volt, a kelet-ázsiai országé pedig csak 9, mára ez megfordult, Kínáé 18, az unióé pedig 17 százalék. Illetve rámutatott, hogy a kelet gazdasági teljesítménye már nem pusztán felért a nyugatéhoz, hanem több szempontból meg is előzte, ezt mutatja az is, hogy 2022-ben a globális beruházások 55 százalékát keleti tőkéből finanszírozták.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy a kelet–nyugati munkamegosztás nagy lehetőségeket jelenthetne, ezzel szemben az EU azon rajta fog veszíteni, ha riválisként tekint Kínára. „Ha profitálni szeretnénk a Kínával való együttműködésből, akkor a konfrontáció és a versengés helyett a kölcsönös tiszteletre alapuló hatékony működés felé kellene menni” – figyelmeztetett. Ennek kapcsán pedig megismételte, hogy a kormány ellenzi a világ ismételt blokkosodását, ehelyett az összeköttetésekre kívánja helyezni a hangsúlyt, már csupán azért is, mert jól láthatóan hazánk sokat nyert azon, hogy a keleti és a nyugati vállalatok fontos találkozási pontjává vált.

„Számunkra jó hír az, hogy a kínai vállalatok első számú közép-európai beruházási célpontja lettünk, hiszen a kínai vállalatok modern technológiát, magas hozzáadott értéket és több tíz ezer munkahelyet hoznak Magyarországra” – mondta.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Európa legalacsonyabb adóiból, az európai szinten is egyedi politikai stabilitásból és a keleti beruházók iránt mutatott tiszteletből fakadóan Magyarország továbbra is a legvonzóbb beruházási célpont Közép-Európában a kínai vállalatok számára” – tette hozzá.

Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, mint tavaly – mondtuk ezt eddig. De most már mondhatjuk, hogy annyi beruházás egy év alatt nem jött Magyarországra, mint az idei esztendő első öt hónapjában

– jelentette ki.