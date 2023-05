A nemzetközi bankválságok ellenére stabil a magyar bankrendszer

A hazai bankrendszer a közelmúlt nemzetközi bankválságai, az inflációs kockázatok és az elhúzódó orosz–ukrán háború okozta bizonytalanság közepette is stabil. A magánszektornak nyújtott hitelek állománya az elmúlt évben emelkedett, ugyanakkor a régiós tendenciákhoz hasonlóan a kereslet általános visszaesése érzékelhető. A bankok hitelezési kapacitásai magas szinten állnak, a tőke- és likviditási helyzet egy potenciális stresszszcenárió esetén is stabil – olvasható a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási jelentésében, amelyet csütörtökön publikált és mutatott be a jegybank.

1 órája | Szerző: Horváth Éva, Tóth Balázs

