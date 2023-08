Júniusban az ipari termelés volumene 3,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztítva a termelés 6,1 százalékkal csökkent – közölte péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint az ipari kibocsátás 2023 májusához mérten 0,9 százalékkal mérséklődött.

A mostani adat egyértelműen negatív meglepetés. Ugyan májusban is csökkent a termelés éves alapon, de havi bázison 1,6 százalékkal tudott bővülni, emiatt az elemzők már azt jósolták, túl van a mélyponton az ipar teljesítménye. Ez a mai adat fényében elhamarkodott kijelentésnek tűnik.

A probléma forrása továbbra is a magas infláció lehet, a belföldre termelő vállalatok a kereslet visszaesése miatt egy ideje már visszafogják a termelésüket, miközben az expotra termelő cégek nagyságrendileg kedvezőbb helyzetben vannak.

A termelés csökkenéséhez a KSH szerint a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú alágak közül a termelés volumene leginkább a járműgyártásban nőtt, jelentősen bővült a villamos berendezések gyártásában is, ugyanakkor a számítógépek, elektronikai, optikai termékek, valamint az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek gyártásában visszaesett.

Bizakodó a GFM

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2023 júniusában az előző évhez képest 3,8 százalékkal mérséklődött az ipari termelés volumene. Ez az áprilisban látott mélyponthoz képest már 4,5 százalékponttal kedvezőbb eredmény. Az ipar teljesítményéhez júniusban is a járműgyártás és a villamos berendezések gyártása alágazat számottevő bővülése járult hozzá a legnagyobb mértékben – értékelte az adatokat Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkár.

A gazdasági növekedést helyre kell állítani, ehhez az iparnak is jól kell teljesítenie. Emiatt biztató, hogy az ipari termelés egyre távolabb kerül a mélypontjától, a kormány intézkedései egyre inkább éreztetik hatásukat

– fogalmazott a közleményében. Az államtitkár hozzátette, hogy a munkahelyek megvédése, az ipari vállalkozások

versenyképességének és teljesítményének megerősítése érdekében a kormány már több intézkedésről is döntött. A háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben nagy segítséget nyújtanak a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramon és a Széchenyi-kártya programon keresztül elérhető olcsó források. Az utóbbi esetében ráadásul a beruházási hitelkeretet duplájára, egymilliárd forintra emelte a kormány. Az ipari vállalkozásokat is segíti a gazdaságvédelmi akcióterv részeként bevezetett áramárplafon, valamint a SZÉP-kártya 200 ezer forintos keretemelése is.