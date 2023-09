Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) egy új fejlesztése felgyorsítja az érintett banki ügyfelek számára a betétbiztosítási kifizetéseket. Az OBA online bejelentő felületén az ügyfelek közvetlenül is megadhatják a bankszámlaszámukat, így sokkal gyorsabban megvalósulhatnak a kifizetések.

Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank közleményében jelezte, hogy üdvözli az OBA fejlesztését, mivel ezzel erősíteni lehet a fogyasztók bankrendszerbe vetett bizalmát, ami

a „pénzügyi stabilitás alappillére”.

Az újítás lényege, hogy az OBA-kifizetés kapcsán érintett bank lakossági ügyfelei közvetlenül a betétbiztosító honlapjának online számlaszám-bejelentő felületén adhatják meg, hogy milyen számlaszámra kérik a kártalanítást.

Ez azért is előnyös, mivel az ügyfelek kifizetéshez szükséges információkat akár otthonról, éjjel-nappal, akár hétvégén és ünnepnapokon is megadhatják. Emellett a személyes ügyintézés is megmarad az erre kijelölt bankfiókokban.

A betétbiztosító érintett bejelentési felülete alkalmanként csak azokra az időszakokra nyílik majd meg, amikor az OBA-nak kártalanítási kötelezettsége merül fel.

Az ügyféladatok megadása során az OBA kétfaktoros biztonsági azonosítással gondoskodik a fogyasztók biztonságáról.

A betétbiztosító fejlesztése akár nagy tömegű kártalanítási igény gyors befogadását teszi lehetővé a betétbiztosító számára. A kártalanításra jogosult és azonosított lakossági ügyfelek számára ezt követően az OBA közvetlenül tudja majd utalni a kártalanítás összegét.