Izraeli tanácsadó: háborús helyzetben is működtetni kell a gazdaságot

A járvány idején szerzett tapasztalatok segítettek Izraelnek abban, hogy vészhelyzetben is működőképes maradhasson a gazdaság, sokan most is home office-ból dolgoznak – erről beszélt a Világgazdaságnak az izraeli piacra magyar cégeket kijuttató Győző Gábor. A tanácsadó arra is kitért: a magyarországi cégek a közel-keleti országban jellemzően valamilyen képviseleten keresztül vannak jelen, saját kirendeltséget fenntartani költséges.

2 órája | Szerző: VG

