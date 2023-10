Kiderült, hogy az Európai Bizottság költségvetési kiigízítási kérelme már nem 60 milliárdot meghaladó összeg, hanem 100 milliárd euró – mondta a két napos EU-csúcson tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában a találkozó fő témájának számító EU-s költségvetésének módosításáról. A kormányfő szerint, elhíbázták az ukrán és migrációs válság kezelését és most jönnek a brüsszeli pénznyelők, akik azt mondják, hogy adjunk még 100 milliárd eurót. Rámutatot: két nagy kiadási tétel van, ami miatt módosítani akarják a büdzsét, az egyik Ukrajna, a másik a migráció.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI

Hála Istennek erősek voltunk és nem engedtük be a migránsokat

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a segítséget kellett volna odavinni és nem a bajt idehozni.

Megbukott a brüsszeli stratégia, B terv kell

A Bizottság költségvetési modósító javaslata komoly tárgyalásra alkalmatlan, ezért visszadobtuk a javaslatát - mondta a miniszterelnök jelezve, semmilyen indokát nem látja annak, hogy pénzt küldjünk az ukránoknak.

Szerinte a brüsszeli stratégia megbukott. A terv nagyon világos volt, hogy Ukrajna vállaljon egy honvédő háborút, mi biztassuk őket, hogy harcoljanak, az unió pedig adja a pénzt és a katonai eszközöket.

Azzal hitegették a közvéleményt, hogy ez a háború megnyerhető, „de ma már mindenki tudja, hogy ez a stratégia megbukott, az ukránok a fronton nem fognak győzni” – fogalmazott. A kormányfő szerint a magyarok mentségére szól, hogy eleve jelezték, ez nem egy jó stratégia, „de mert mindenki nagyon okos volt”, ezért nem lehetett őket meggyőzni.

Szó sincs arról, hogy az orosz elnök megbukna

– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy meg kell állni és ki kell mondani, hogy az A terv megbukott. Ezért kell B terv, ugyanakkor szerinte vezetői problémával állunk szembe, ezért kell Brüsszelben változást elérni az Európai Parlamenti választásokon.

Nemzeti konzultációt indít a kormány

A miniszterelnök szerint meg kell találni azokat a vezetőket, akik össze tudják hangolni a tagállamok munkáját és egy jól kinyilvánított cél felé vezessenek bennünket. Szerinte képtelen gazdasági ötletek is vannak az asztalon, így szükség van arra, hogy a magyar kormányt megerősítsék, ezért kell egység a magyarok és a politikai vezetők között.

Ezért nemzeti konzultációt indít a kormány, mert van 11 kérdés, amiben szeretnék kikérni az emberek véleményét.

A kormányfő úgy látja, ha van kellő támogatás, akkor a magyarok hajóját orkánszerű szélben is be tudja vezetni a kikötőbe.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI

A kerítés vérvád volt 2015-ben, de a magyaroknak lett igazuk

A miniszterelnök emlékeztetett ,hogy 2015-ben „éppen hogy nem feszítettek minket keresztre”, a magyarok már hozzászoktak, hogy vitában állnak az uniós intézményekkel, a kormányfőnek Merkellel voltak erős vitái. Már akkor, 2015-ben fekete bárányok voltunk,

a kerítés vérvád volt

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt a csatát a magyarok megnyerték, ma mindenki ezt az álláspontot képviseli az EU-ban. Ezért szerinte az a kérdés, hogy miért nem követi a magyar modellt az unió. Szerinte egyetlen módon lehet megelőzni a tömeges migráció okozta válságot, mégpedig úgy, hogy nem engedjük be őket, addig amíg el nem bírálják a kérelmüket. Hangsúlyozta, ezt kellene csinálni egész Európában, ahol odáig eljutottak, hogy a hibákat beismerik, sőt, valaki már ki is mondja, hogy van összefüggés a terror és a migráció között, de oda még nem jutottak el, hogy alkalmazzák is a magyar megoldásokat. Közben ráadásul a bizottság emiatt beperelte Magyarországot.

A miniszterelnök szerint látni a migránsokat az utcán, tömbökben élnek, ők nem akarják, hogy kitoloncolják őket,

ha egyszer kijött a fogkrém a tubusból, nehéz oda visszatuszkolni

– mondta, hozzátéve, hogy nem akar közösködni az európaiakkal. Hangsúlyozta, hogy Brüsszelben még sokat kell harcolni, ők egy buborékban élnek, nem migránsokat engedtek be általában, hanem beengedték a migránsokat a kulturális adottságokkal ahonnan jönnek. Szerinte minden embernek van múltja, kultúrája kapcsolata, nem lehet az embereket úgy tekinteni, mint akiken társadalmi kísérletet lehet végrehajtani.

A miniszterelnök szerint teljesen idegenek, mint akik itt élnek. Ugyanakkor az iszlámot egy nagy kulturális teljesítménynek tartja, ebben nincs is vita. A nagy kérdés, hogy mit keres itt és ki az, aki garantálja, hogy ebből nem valami rossz dolog jön ki.

Hangsúlyozta, hogy nem szabad a nyugatiak álláspontját megítélnünk, de nekünk kell, hogy legyen beszólásunk abba, hogy kit engedünk be.

„Medgyessy Péter egy kifejezetten észszerű, jó kapcsolatot ápolt Kínával”

A miniszterelnök szerint 1949 után úgy alakult, hogy a kínai és magyar kommunisták között egy kitüntetett kapcsolat van, aztán amikor megszabadultunk a kommunistáktól, megmaradt ez a jó kapcsolat.

Medgyessy Péter egy kifejezetten észszerű, jó kapcsolatot ápolt Kínával

– mondta a miniszterelnök, aki szerint óriási előnyünk van és most, hogy Kína a világ második legerősebb hatalma, sőt az első lesz néhány éven belül, ezt a kapcsolatot nem szabad elkótyavetyélnünk. Szerinte ez most nagyon jól jön a zöldátállás miatt, már a napelemek nagy része is onnan érkezik. A kérdés, hogy kinek lesz képessége, hogy a zöld technológiával termelt energiát tárolni tudja, s ebben ma Kína az élen jár. Ha Magyarország ebben jeleskedni akar, akkor együtt kell működni a távol-keleti országgal. Szerinte nekünk mindig keresni kell a lehetőséget, hogy miképp tudunk felzárkózni, márpedig egy új technológiába bekapcsolódni nagy lehetőséget jelent hazánk számára.

Egy éve dolgozott a kormány a csok plusz részletein

Ha van gyerek, van jövő – mondja a miniszterelnök a csok pluszról. A kormányfő szerint a legfontosabb feladata, hogy segítsék az embereket, nem rá akarják beszélni, vagy meggyőzni őket, hanem lehetőséget akarnak teremteni. Úgy látja, a falusi csok jól megy, meg is emelték az összegét, de a város csok után az érdeklődés beesett. Ehelyett kellett egy újat találni, ezen egy éve dolgoznak, a kormány több körben is megvitatta, szerdán jóváhagyták az előterjesztést. Így egy-két gyermek esetében komoly segítséget fognak adni az önálló otthon megteremtéséhez.