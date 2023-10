A csok plusz mellé akár a falusi csok vissza nem térítendő támogatása, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás is felvehető – erre közleményben hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Szerdán jelentették be a csok pluszt-t, de máris fontos fejleményekről számolt be a kormány: további könnyítések érkeznek (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

És ez még nem minden, ugyanis az is kiderült, hogy a csok plusz-t azokon a kistelepüléseken is fel lehet majd venni, ahol az új falusi csok-ot is. Ahogy arra a Bank360 felhívta a figyelmet, mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az igénylők azonnali közvetlen támogatáshoz is juthatnak a csok plusz mellé az érintett 2630 településen.

A csok plusznál is marad az illetékmentesség és az adóvisszatérítés?

És még mindig nem értünk végére a kedvező fejleményeknek, ugyanis a KIM azt is egyértelművé tette, hogy jövőre is megmarad az illetékmentesség és az adóvisszatérítés lehetősége is. Ez pedig újabb milliókat jelent az új csok-ot igénylőknek. A közlemény nem részletezi, de jelenleg az új építésű lakások vételárának 5 százalékos áfáját teljesen visszaigényelhetik a csok-osok, az építési költségek áfáját pedig maximum ötmillió forintig. Ez tehát megmarad, ahogy az illetékmentesség is 80 millió forint értékhatárig. Ha ez megszűnne, akkor vásárláskor ki kellene fizetni a 4 százalékos vagyonszerzési illetéket.

A csok plusz és a falusi csok együtt is felvehető?

A KIM egészen pontosan most úgy fogalmazott, hogy

a kedvezményes hitelprogramot az ország egész területén, tehát nemcsak az 5 ezer főnél nagyobb településeken, hanem a kistelepüléseken is igénybe lehet venni, utóbbiaknál így a gyermekáldást tervező házaspárok a csok plusz mellé akár a falusi csok vissza nem térítendő támogatást, illetve az ehhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatást is felvehetik.

Ez teljesen világosan extra lehetőséget jelent a falusi csok-os településeken lakást vásárlóknak, illetve az ingatlant felújítóknak és bővítőknek. A csok pluszhoz ugyanis nem jár közvetlen állami támogatás, a falusi csok-hoz viszont igen. Méghozzá jövőre már

egy gyermek után 600 ezer forint helyett 1 millió forint,

két gyermek után 2,6 millió forint helyett 4 millió forint,

három vagy több gyermek után 10 millió forint helyett 15 millió forint

lesz igényelhető. Tehát a csütörtöki minisztériumi közlés szerint a falusi csok és a csok plusz együtt is felvehető, így az igénylők először megkaphatják ezeket a támogatási összegeket, és emellé még a csok pluszban meghatározott, maximum 15-30-50 milliós kedvezményes, fix 3 százalékos hitelre is igényt tarthatnak. Ehhez jön még hozzá, hogy a második gyerek megszületésétől minden új gyereknél 10-10 millió hitelelengedés is történik.