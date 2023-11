Az FGC az egyik legszéleskörűbb robotikaverseny a világon, ahol évről évre több mint 160 ország tanulói mérettetik meg magukat. Mindig valamilyen aktuális globális probléma vagy lehetőség (idén a hidrogén) áll a verseny középpontjában. A feladatokat is e köré építik a szervezők, a pályaelemek nevei is a téma szakszavait jelenítik meg. Ezentúl nemcsak a robotok összecsapásait értékelik, hanem egyéb feladatok elvégzéséért is osztanak díjakat. Többek között a dokumentációt, közösségi oldalakon való aktivitást vagy akár egy kutatási projekt véghezvitelét is szem előtt tartják. A STEM tárgyak (science, technology, engineering, mathematics) és a természetvédelem népszerűsítése a fiatalság körében szintén célkitűzése a versenynek – olvasható az MCC oldalán.

A 2023-as csapatot Braun Zsófia, Kádár-Kiss Etele, Pomázi Kálmán és Vaskó András alkotják. A tapasztalt mentorok, Bácsi Sándor, Jámbor Kornél és Koren Balázs szakmailag széles körben támogatják őket. A diákokat Kocsis Martin a 2022-es FGC résztvevőjeként látja el hasznos tanácsokkal, míg Balla Stefánia, az MCC országos programkoordinátora is minden területen igyekszik segítő kezet nyújtani a csapat tagjainak.