Péntektől tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak. A benzin esetében ez bruttó 8 forintos változást jelent, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal fizethetük kevesebbet péntektől a kutakon, írja a holtankoljak.hu.

Fotó: Rákóczy Ádám

Ezt követően a 95-ös benzin átlagára 600 forint alá csökkenhet, a gázolaj átlagára pedig 630 forint alá. A hét második felében az alábbi átlagárakra számíthatunk:

a 95-ös benzin literje 597 forintba, míg a gázolajé 626 forintba kerülhet.

Már előzetesen sejteni lehetett, hogy tovább zuhannak az árak, a Brent ára szerda reggel 82 dollár alá is benézett, pedig korábban a 90 dollár fölött is tartózkodott az árfolyam az izraeli–palesztin konfliktus hatására. Eközben a forint is meglepően jól teljesített a devizapiacon, a FED november eleji döntése óta a dollárral szemben a kurzus 360-ról 354-ig jött le. És ott van még a kiskereskedelmi árrés csökkenése is, amely ugyancsak segítette az árak esését az elmúlt bő hónapban. Így már a hazai üzemanyagárak a régiós középmezőnyben helyezkednek el.

Legutóbb november 6-án jelentettek be új árazást a kutakon, akkor a benzin bruttó 5 forinttal drágult literenként, a gázolaj ára pedig bruttó 8 forinttal csökkent, vagyis egy hét alatt mindkét típus 13 forinttal lett olcsóbb.