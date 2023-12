– A hírekből tudhatjuk, hogy az elmúlt hetekben az MBH Bank a legtöbb vármegyei önkormányzat partnere lett. Melyek azok a területek, ahol a bank segíteni tudja a vármegyéket?

– A legtöbb vármegyei önkormányzattal együttműködésben álló bankként kiemelt célunk, hogy jól működő stratégiai partnerségeket alakítsunk ki velük. Ezáltal olyan infrastruktúrát, termék- és szolgáltatási palettát, kockázati keretrendszert, ügyfél-edukációs platformot tudunk létrehozni, amely hozzásegíti ügyfeleinket megyei és regionális fejlesztési elképzeléseik megvalósításához, különösen a fenntarthatóság és a zöldfejlődés területén. A helyi önkormányzatok számunkra nem egyszerűen ügyfelek, stratégiai partnerként tekintünk rájuk, például az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztés, az önkormányzatok és kkv-k energetikai fejlesztése, a foglalkoztatási hatékonyságot eredményező gazdaságfejlesztés, valamint a kkv-k és az agrárium fenntartható technológiai fejlesztése területén. Folyamatosan fejlesztjük az önkormányzatoknak kínált banki szolgáltatásaink körét, hogy az egyes települések lehetőségeit, esetleges korlátait figyelembe véve a számukra legmegfelelőbb konstrukciókkal álljunk a rendelkezésükre. A legnagyobb magyar tulajdonú univerzális bankként nemcsak feladatunknak, de felelősségünknek is érezzük ezt.

Fotó: MBH Bank Nyrt.

– A vármegyei önkormányzatok mellett számos nagyváros is az MBH Bankot választotta. Milyen szolgáltatásokkal és termékekkel tudta megnyerni ezeket a bank?

– Óriási siker számunkra, hogy a közelmúltban Eger, Nyíregyháza, Békéscsaba, Komárom, Mátészalka, Paks és Ajka is minket, az MBH Bankot választotta. Összességében negyvenhez közelít az új önkormányzati ügyfeleink száma, amire büszkék vagyunk. Adataink szerint az összesített piaci részesedésünk eléri a 40 százalékot, amivel meghatározó szerepet töltünk be az önkormányzati pénzügyi piacon, és természetesen az a célunk, hogy ezt a pozíciót még tovább erősítsük. A jelenlegi ügyfélkörbe több mint 1200 számlavezetett önkormányzat és további 3100 önkormányzati intézmény, vállalat tartozik. Számukra a bank regionális pénzügyi és fejlesztési tanácsadással egybekötött finanszírozási, valamint számlavezetési, betételhelyezési tevékenységet végez egyedi kiszolgálás keretében. Szilárd pozíciónkat a jövőben tovább kívánjuk erősíteni a nagyobb költségvetéssel rendelkező önkormányzatok és a kapcsolódó intézményeik irányába történő nyitással.

Minden település esetében elmondható, hogy a megfelelő banki partner kiválasztásával, esetleg bankváltással költségmegtakarítás érhető el. Az MBH Bankot minden esetben pályáztatás során választotta ki az adott település, döntő szempont volt az általunk megadott kedvező ár, illetve az ár-érték arány is. Ezen felül több esetben előírás volt a fiók- vagy ATM-hálózat fejlesztésének vállalása, amivel nem pusztán a saját pénzügyi igényeik kiszolgálását, hanem a helyben élő lakosok és vállalkozások érdekeit is képviselték az önkormányzatok.

Sikerünk egyik kulcsa lehet, hogy kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzati ügyfélkörre, így önálló üzletág működik a bankcsoporton belül az önkormányzatok és intézményeik, valamint az egyházak még magasabb szintű, egyedi kiszolgálása érdekében. Jövőbeni terveink között szerepel egy zöld-, energetikai fejlesztést segítő önkormányzati hiteltermék kialakítása is.

– Mire van szükségük az önkormányzatoknak, mik a legfontosabb projektek, amelyekben banki partnert keresnek?

– Az önkormányzatok is azért keresnek új banki partnereket, hogy segítséget kapjanak a pénzügyeikhez, valamint a kiemelt fejlesztések, projektek megvalósításához, mindezt a lehető legkedvezőbb feltételek mellett. A legfontosabb prioritások közé tartozik egy kis kincstári rendszer létrehozása a hatékony számlavezetés érdekében, a likviditásmenedzsment támogatására összpontosítva. További cél a pénzügyi folyamatok fejlesztése, emiatt egyre elterjedtebbek a készpénzkímélő fizetési módszerek, például a POS-terminálok, amelyben szintén tudjuk őket támogatni. Az önkormányzatok a pénzeszközök hozamának optimalizálása érdekében a magas hozamú megtakarításokat és a kamatozó betéteket részesítik előnyben. Nagyra értékelik a folyószámlahiteleken keresztül likvid finanszírozást kínáló banki partnereket – erre reagálva az MBH Bank lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy biztosíték nélkül kaphassanak költségvetési alapú finanszírozást, egyszerűsítve az adminisztratív folyamatokat és csökkentve a kapcsolódó költségeket. Megfelelő hitelképesség esetén a dologi (ingatlan) fedezettől is eltekintünk, így a legtöbb esetben nem szükséges értékbecslés. Gyakran magánokirati formában szerződünk, ezáltal mentesülhetnek az önkormányzatok a közjegyzői díjak megfizetésétől is. A kormányengedélyhez kötött fejlesztési hitelek igénylése során tapasztaltuk annak fontosságát, hogy banki partnerként segítsük az önkormányzatokat a jóváhagyások megszerzésével kapcsolatos adminisztratív feladatokban is.

Fotó: MBH Bank Nyrt.

– Melyek azok az EU-s projektek, amelyek kapcsán érdemes szintén a bankra gondolni?

– Jelentős potenciált látunk a várhatóan hamarosan megjelenő TOP Plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz)-pályázatokban, amelyek elsősorban önkormányzati projekteket hivatottak támogatni. Első körben olyan jellegű pályázatokkal találkozhatunk majd, mint az „Egészséges utcák program”, a „Bringasztráda program” vagy a „Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program”.

Az MBH Banknál külön fókuszt helyezünk arra, hogy az ügyfeleinket a pályázati pénzek elnyerésében is segítsük: leányvállalatunknak, az MBH Consulting Zrt.-nek ez az egyik elsődleges tevékenysége. Az elmúlt években számos önkormányzati ügyfelünk számára nyertek projekteket és végeztek tanácsadási munkákat. Idén még bővült is az ilyen jellegű tevékenységük, mert most már közvetlen EU-s források elérésében is támogatják a banki ügyfeleket. Nagy sikerként könyveltük el az operatív programok terén, hogy leányvállalatunk az elmúlt néhány év alatt mintegy 60 milliárd forint pályázati forráshoz juttatta hozzá ügyfeleinket.

Mindezek mellett az önkormányzati, valamint a hozzájuk kapcsolódó projektek finanszírozását segítheti a városi alapok felállítása, amelyben szintén segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Két lehetőség is elérhető, amelyek közül az egyik a városfejlesztési alap, amely egy olyan fejlesztéspolitikai eszköz, ami városfejlesztési célokat tud finanszírozni. A másik pedig a városi vállalkozásfejlesztési alap, amely a kockázati tőke mintájára helyi érdekeltségű vállalkozások fejlesztéséhez járul hozzá tőkéstársként.

Mivel bankunk elkötelezett a fenntartható fejlődés támogatása mellett, és szeretnénk ezt az ügyfeleink felé is közvetíteni, az MBH Consulting ESG-tanácsadási tevékenysége szolgáltatja az alapját az ügyfelek zöldfinanszírozási igényei kielégítésének. Amennyiben klímacélokat is szolgáló beruházásokat végeznek – akár önkormányzati – ügyfeleink, akkor a zöldkeretrendszerük kialakításában segítjük őket, ami előfeltétele a zöld (általában kedvezményes) finanszírozás elérésének.

– Mi lehet az, ami a jövőépítésben segíti a településeket, amiben az MBH szerepet tud és szeretne is vállalni?

– Az energiaárak emelkedésével az önkormányzatok részéről nagy igényt látunk a helyi energiaközösségek létrehozására és azok finanszírozására. Az energiaközösségek lényege, hogy helyben fogják össze a fogyasztókat és a termelőket, a helyben megtermelt energiát pedig a nagy elosztó hálózatok terhelése nélkül használják fel, míg a helyi igényeken túl termelt energiát értékesítik.

Az energiaközösségek létrehozásában az önkormányzatoknak kulcsszerepük van, a támogatások címzettjeiként energiatermelővé válhatnak. A költségvetési intézményeken és a városüzemeltetésen keresztül pedig stabil, kiszámítható fogyasztói kört képeznek. Mi abban tudjuk segíteni majd ezeket a fejlesztési elképzeléseket – például napelempark kiépítése, más megújuló energiaforrások telepítése –, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi hátteret biztosítjuk.

– A helyi lakosságot hogyan érinti, hogy melyik bank a helyi önkormányzat pénzügyi partnere?

– Ha pusztán bank–ügyfél kapcsolatban gondolkodunk, akkor egyáltalán nem releváns a lakosságnak, hogy melyik banknál vezeti a helyi önkormányzat a számláját. A bankváltás mindössze annyiban csapódik le a lakosság szintjén, hogy a helyi adót vagy az étkezési díjat más számlaszámra kell utalni. A számlavezetés elsődlegesen pénzügyszakmai kérdés, ám ha ezt szélesebb perspektívában értelmezzük, és ha az önkormányzat egyéb szempontokat is érvényesít a számlavezető bank kiválasztása során, akkor már előnyöket is jelenthet a helyi lakosok számára a megfelelő banki partner kiválasztása. Példának okáért, ha az önkormányzat a lakossági igények felmérését követően a helyi fiókok felújítását is kiköti a pályázatban vagy egy új ATM telepítését kéri egy dinamikusan növekvő városrészbe, akkor a bankváltás már pozitívan érinti a lakosságot is.

– Vannak már olyan jó példák önkormányzati együttműködés kapcsán, amelyeket érdemes megemlíteni?

– Tágabban értelmezve a kérdést fontosnak tartom kiemelni, hogy a mostani gazdasági helyzetben kulcsfontosságú az önkormányzatok és intézményeik számára a gazdaságos működés, az energetikai és zöldfejlesztések elindítása és az ehhez kapcsolódó pénzügyi források megszerzése. Ebben kíván az MBH Bank az önkormányzatok partnere lenni azáltal is, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével. A megállapodás keretében a bankcsoport tagjai mind projektfejlesztési, mind működésfinanszírozási tapasztalataikat, szaktudásukat még koncentráltabban igyekeznek a megyei, valamint régiós − elsősorban fenntarthatósági és zöld − fejlesztési elképzelések szolgálatába állítani.

– Az egyházi együttműködések is önhöz tartoznak. Miben számítanak az egyházak egy bankra, miben tud mást nyújtani az MBH Bank?

– Az MBH Bank számára fontos, hogy ennek a meghatározó társadalmi szereppel rendelkező ügyfélkörnek a kiszolgálásában is élenjárjon, ezért a célunk egy olyan szakmai csapat létrehozása, akik ismerik és értik az egyházi ügyfelek igényeit, és olyan banki megoldásokat tudnak nekik ajánlani, amelyek egyszerűbbé teszik a mindennapjaikat.

Jelenleg bankunk közel kétezer egyházi ügyféllel rendelkezik. Célunk, hogy partnerként dolgozzunk együtt a legnagyobb szervezeti egységekkel, stratégiai együttműködési megállapodásaink mentén. Az egyházak a vállalati ügyfelekhez hasonlóan banki termékek széles palettáját veszik igénybe, a számlavezetéstől a megtakarítási termékeken át egészen a finanszírozási lehetőségekig. Azonban több esetben a biztosítási és lízingtermékeink is érdekesek lehetnek számukra. Ezentúl pedig ne felejtsük el azt sem, hogy az egyházak munkáltatóként is jelentős szerepet töltenek be a gazdaságban, hiszen számtalan oktatási, szociális intézményt, kórházakat, egyetemeket üzemeltetnek sok tízezer munkavállalóval. Ezeknek a munkavállalóknak is szeretnénk együttműködési megállapodások révén kedvezményes szolgáltatásokat biztosítani.

A legnagyobb előnyünknek az érintett ügyfélkör magas szintű kiszolgálása iránti elkötelezettségünket tartom, valamint az egységes kiszolgálás kialakítását. Utóbbi segítségével egy többszíntű kedvezményrendszerben együtt szeretnénk kezelni a legmagasabb hierarchiai szinten lévő szervezeti egységeket, például az egyházmegyéket a plébániákkal és a fenntartott intézményeikkel.