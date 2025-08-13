Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.72 -0.3% GBP/HUF458.51 +0.23% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.17 +0.03% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.72 -0.3% GBP/HUF458.51 +0.23% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.17 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,908.45 -0.12% MTELEKOM1,878 +0.21% MOL2,970 -0.94% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,430 -0.19% OPUS584 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS162 -1.23% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,216.56 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.98 +0.02% BUX103,908.45 -0.12% MTELEKOM1,878 +0.21% MOL2,970 -0.94% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,430 -0.19% OPUS584 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS162 -1.23% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,216.56 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.98 +0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
orosz gazdaság
GDP
Elvira Nabiullina
Putyin

Hiába a szankciók, a Nyugat nem tudta megtörni Oroszországot, nem süllyed recesszióba

Az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó nagyban befolyásolja az orosz gazdaság kilátásait. Az orosz GDP a második negyedévben várhatóan emelkedik, sikerül elkerülni a recessziót, a szankciók és a roppant szigorú monetáris politika ellenére.
D. GY.
2025.08.13., 11:23

Oroszország gazdasága a várakozások szerint ismét növekedett a múlt negyedévben, elkerülve a recessziót annak ellenére, hogy az országot nemzetközi szankciók sújtják, és az orosz jegybank rendkívül magas szinten tartja az irányadó kamatot. A várakozások szerint az orosz GDP a második negyedévben (az előző negyedévhez képest) ismét emelkedett az előző háromhavi visszaesés után.

orosz GDP karácsonyi vásár Moszkva
Karácsonyi vásár Moszkvában – a szankciók és a szigorú monetáris politika ellenére tartja magát az orosz GDP / Fotó: AFP

A bruttó hazai termék éves összevetésben 1,5 százalékkal bővült a második negyedévben a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok becsléseinek mediánja szerint. Ez arra utal, hogy a gazdaság negyedéves alapon is növekedett, elkerülve a két egymást követő negyedéves visszaesést, ami a technikai recesszió definíciója.

Drága a hitel és zuhan a kereslet

A fellendülés arra utal, hogy a döntéshozók képesek kezelni a puha landolást, noha a vállalatok körében egyre nagyobb aggodalmat kelt a drága hitel és a kereslet zuhanása. A fennmaradó növekedési lendület nagy részét azonban továbbra is az állami kiadások hajtják, különösen a védelmi szektorban, miközben a gazdaság többi része tovább hűl. 

Sok szakértő beszél a gazdaság túlzott lehűlésének, akár a recessziónak a kialakulásáról. Amennyire én tudom, jegybank nem lát jelentős kockázatokat 

– mondta Vlagyimir Putyin elnök kedden egy gazdasági tisztségviselőkkel tartott találkozón. Hangsúlyozta viszont, hogy a döntéshozóknak továbbra is ébernek kell maradniuk a túlzott lehűlés megelőzése érdekében. Oroszország Szövetségi Statisztikai Szolgálata szerdán teszi közzé a második negyedévi GDP-adatát.

Egy erőteljes növekedési időszak után a gazdaság lassulni kezdett: a GDP negyedéves alapon az év első három hónapjában csökkent először 2022 óta. Az orosz jegybank közölte, hogy a gazdasági aktivitásról szóló adatai a gazdaság fellendülésére utalnak az első negyedév után, és becslésük szerint 

  • az éves növekedés a második negyedévben 1,8 százalékra gyorsult
  • az előző időszakban mért 1,4 százalékról. 
Az orosz GDP alakulása
A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint az idei második negyedévben ismét nőtt az orosz GDP

Makszim Resetnyikov gazdasági miniszter júniusban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország a recesszió szélére sodródhat a rekordmagas kamatlábak miatt. Másnap Putyin az orosz Interfax hírügynökség szerint kijelentette, hogy mindenáron el kell kerülni a gazdasági visszaesést. 

Az alaszkai csúcs nagyban befolyásolja az orosz GDP alakulását  

A pénteken Alaszkában rendezendő orosz–amerikai csúcstalálkozó jelentősen befolyásolhatja az orosz gazdaság kilátásait. 

Egy Moszkva számára kedvező feltételek mellett megkötött megállapodás a harcok befejezésére lehetővé tehetné a szankciók részleges visszavonását, enyhülést hozva egy olyan gazdaságnak, amelyet egyre jobban megterhelnek a háború költségei

– írta elemzésében William Jackson, a Capital Economics feltörekvő piacokért felelős vezető közgazdásza.

Ezzel szemben, ha Oroszország a konfliktus elhúzását választja, „további, fájdalmas szankciók” várhatók, amelyek feltehetően az energiaszektort célozzák majd, és a gazdaság visszaesését idézhetik elő – véli Tatjana Orlova, az Oxford Economics vezető közgazdásza.

Elvira Nabiullina orosz jegybankelnök, aki októbertől júniusig rekordmagas, 21 százalékos alapkamattal rendkívül szigorú monetáris politikát folytatott, igyekezett mérsékelni a recesszióval kapcsolatos aggodalmakat. Szerinte a gazdaság egyszerűen egy túlmelegedési időszakból tér vissza a normális pályára – ez a túlmelegedés fenntarthatatlan növekedéssel járt, amelyet a hatalmas háborús kiadások és a szankciók hatásának ellensúlyozására irányuló erőfeszítések tápláltak. Az elmúlt időszakban 

az orosz jegybank két lépésben, összesen 300 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, 

kifejezetten a recesszió elkerülésének szándékával. 

A recessziós veszély azért továbbra is erős 

„A legfrissebb adatok egyértelműen rámutatnak a negatív tendenciák visszatérésének kockázatára az év második felében” – mondta Dmitrij Polevoj, a moszkvai székhelyű Astra Asset Management befektetési igazgatója. Hogy Oroszország képes lesz-e fenntartani még mérsékelt növekedést is, az most már legalább annyira a geopolitikától függhet, mint a belföldi monetáris lazítástól. A betéti és hitelkamatok továbbra is magasak, ami visszafogja a háztartási hitelezést és a fogyasztást – tette hozzá Orlova. 

A gazdaság a második negyedévben visszatért a gyenge növekedéshez, de a növekedés lendületét veszti

 – mondta. „Úgy látjuk, hogy a gazdaság a recesszió szélére sodródhat a következő negyedévekben.”

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11672 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
turisztikai attrakció

Óriáskerék: nemcsak turisztikai attrakció, pénzgyár is

Luxuskabin, luxusélmény luxusáron.
8 perc
orosz gazdaság

Hiába a szankciók, a Nyugat nem tudta megtörni Oroszországot, nem süllyed recesszióba

Az orosz GDP a második negyedévben várhatóan emelkedik, sikerül elkerülni a recessziót, a szankciók és a roppant szigorú monetáris politika ellenére.
4 perc
áram

Véget ért a dráma az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban - ma már kinyitnak a boltok

A bezárt budapesti pláza valamennyi boltja leállt kedden, totális volt a tanácstalanság.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu