A belföldi és külföldi mobiltárcás fizetések értéke meghaladta a 711 milliárd forintot a harmadik negyedévben, ezzel a forgalom a másfélszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken közzétett pénzforgalmi statisztikáiból.

Fotó: Shutterstock

A belföldi bankkártyás vásárlások értéke ugyancsak tempósan, 17,3 százalékkal emelkedett éves összevetésben, meghaladva a 3736 milliárd forintot. Szintén jelentősen, 19,5 százalékkal – 669 milliárd forintra – emelkedett a külföldi kártyás vásárlások értéke is, ami jelentős részben a külföldről rendelt áruk elektronikus kifizetésének lehet köszönhető.

Figyelemre méltó azonban, hogy a belföldi kártyás készpénzfelvételek száma és értéke is csökkent valamelyest 2022 harmadik negyedévéhez képest, ami szintén a készpénz fokozatos visszaszorulására utal a pénzforgalmon belül.

Készpénz befizetésére viszont egyre szívesebben használják a magyarok a kártyáikat, illetve az ATM-eket: a befizetett összeg az idei év harmadik negyedére már 750 milliárd forint közelébe emelkedett.

Ami az infrastruktúrát illeti, figyelemre méltó, hogy a Magyarországon kibocsátott bankkártyák száma bő húszezerrel nőtt egy év alatt, és ezzel már stabilan meghaladja a tízmilliót. Ezen belül ugyanakkor a hitelkártyák számánál folytatódott az évek óta tartó, lassú csökkenés, és már alig több mint 1,1 milliót tart számon belőlük az MNB. A kereskedőknél működő POS-terminálok száma már meghaladja a 253 ezret, ami csaknem 25 ezerrel több az egy évvel korábbinál.

Az MNB statisztikáihoz mellékelt tájékoztató szerint 2023 harmadik negyedévében a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók által kibocsátott fizetési kártyákkal elkövetett

visszaélések száma több mint 2600 darabbal csökkent az előző negyedévhez képest, bár az összértékük növekedett, ahogy a bűnözők jellemzően egyre nagyobb értékű tranzakciókat kezdeményeznek a megszerzett kártyaadatokkal.

A kártyás visszaélések összértékéhez hasonlóan növekedett a kártya kibocsátói forgalomban leírt kár értéke, amelynek nagy része terhelődik az ügyfelekre. A negyedév során az összesen 6805 milliárd forint fizetési kártyás forgalomban az ügyfelekre terhelt kár 838 millió forint volt. A nem kártyás elektronikus pénzforgalomban (átutalás, beszedés) a visszaélések száma és értéke is növekedett, bár az összesen 7,1 milliárd forint ügyfelekre terhelt kár még így is elenyésző a teljes 420 ezermilliárd forint forgalomhoz képest. A visszaélések között továbbra is az adathalászattal, illetve személyes vagy azonosító adatok lopásával elkövetett visszaélések a legjellemzőbbek. Ezek mellett még nagyobb hányadot képviselnek a pszichológiai manipulációt alkalmazó visszaélések, illetve az ügyfelek mobiltárcájához, netbankjához, kereskedőhöz regisztrált kártyájához történő közvetlen hozzáféréssel elkövetett esetek.

Ezen esetek megelőzésében fontos szerepet kell hogy játszanak a pénzforgalmi szolgáltatók visszaélésszűrő rendszerei is

– emelte ki közleményében az MNB.