„A privátbanki szakmában bizonyos szempontból abszolút genderegyenlőség van: a szakmai felkészültséget nem helyettesíti semmi, az ügyfelet pont 10 másodpercig érdekli, hogy miniszoknya van rajtad, vagy nadrágot viselsz, a szaktudásod dönti el, igénybe veszi-e a szolgáltatásod” – summázta véleményét Katona Ildikó, az iPrivate Banking tulajdonos-ügyvezetője, a Blochamps Capital első női wealth management vezetői fórumán.

A dollármilliárdos nők aránya az elmúlt tíz évben több mint duplájára emelkedett, de itthon is gyorsult a hölgyek gazdagodásának üteme.

Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor a jövő szempontjából szinte minden zászló a nőknek áll. Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője és Kamasz Melinda emlékeztettek:

Alig egy évtizede elképzelhetetlen volt, hogy a dollármilliárdosok körének jelentős részét alkossák a hölgyek, de 2018-ban már közel 15 százalékot hasítottak ki a dollármilliomosok táborából.

Nem csak a férfi milliárdosok száma nő

Ezen belül a dollármilliárdos hölgyek aránya az elmúlt tíz évben több mint duplájára emelkedett (110 százalékkal nőtt): 2013-ban még 160-an voltak, a Forbes összeállítása szerint 2023-ban már 337 dollármilliárdos hölgyet tartottak nyilván. Sztereotípia az is, hogy az érintettek zöme más üzletéből gazdagodott: való igaz, hogy arányaiban nagyobb a pusztán csak örökösödés révén milliárdossá vált hölgyek aránya, mint a férfiaké, de több mint 80 százalékuk saját üzleti talentumának (is) köszönhetően gazdagodik. A hazai gazdagok körében is gorsabb a hölgyek gazdagodásának üteme,

a Blochamps felmérése szerint 2020–2025 között a hazai gazdag hölgyek vagyona átlagosan 20 százalékkal gyorsabban bővülhet, mint a férfiaké.

A kutatás rámutat arra is, a hölgyekre a kiegyensúlyozottság jellemző: míg a férfiak esetében a kockázatvállalási hajlandóság a vagyon növekedésével csökken, a hölgyek kockázatvállalási preferenciái a kezelt vagyontól csaknem függetlenek. A Blochamps korábbi felmérése szerint miközben a részvénybefektetések tekintetében a férfiak a vagyon növekedésével kivonulnak a részvénypiacról, a részvények aránya a portfóliókon belül 28-ról 23 százalékra csökken, a privátbankok hölgy ügyfelei általában a pénzük ötödét tartják részvényekben. Hasonlóan stabil az alapbefektetések terén is a hölgyek preferenciája.

Az említett tudatosság miatt a privátbankok hölgy ügyfelei kevésbé tolerálják, ha a kiszolgálásban atyáskodóan bánnak velük, vagy épp a sztereotípiák miatt túlzottan kockázatkerülő ajánlatokkal keresik meg őket a privátbanki tanácsadók

– áll a felmérés következtetésében.

Kettősség itt, kettősség ott

A kettősség a másik oldalon is relevánsan jelen van, sőt erős hozzáadott értékké vált. Miközben Kótai Patrícia, a prémium vagyonkezelési üzletág vezetője szerint a szakmailag felkészült női kollégák legalább annyira sikeresek tudnak lenni, mint férfi munkatársaik.

A privátbankok hölgy ügyfelei általában a pénzük ötödét tartják részvényekben.

Fotó: Shutterstock

Továbbá a hölgyek malmára hajthatja a vizet, hogy a hozzáértésen felül az empátia egyre fontosabb szerepet játszik az üzleti életben is. Parragi Edina, az MPK Partners Ügyvédi Társulás alapító partnere és irodavezetője szerint „az ügyfelek koruk, nemük, élethelyzetük okán alkalomadtán elvárhatnak a kooperáció során olyan készségeket, amelyek különbözőek egy fiatal vagy középkorú tanácsadó nő vagy tanácsadó férfi szakmaiságában”.

A női energiák hegyeket képesek megmozgatni

Miközben a múlt évtized végén a Blochamps felmérése még azt mutatta, hogy a megkérdezett privátbanki ügyfelek 30 százaléka kevésbé szerette, ha hölgytől kellett befektetési tippeket hallania, ez az arány mára jelentősen változott. Ebben Karagich István szerint komoly szerepet játszik, hogy

az új idők trendjei – etikus befektetések, fenntarthatóság, zöldgazdaság – sokkal nagyobb mértékben kapcsolhatók a női attitűdökhöz.

Ez a felismerés a privátbanki szolgáltatók oldalán is megszületett, Homonnai Eszter, az MBH Bank private banking üzletágának szakembere szerint „természetesen minden vezetőnek, bankárnak vannak preferenciái azzal kapcsolatban, hogy milyen szellemiségű, beállítottságú kollégákból szeret csapatot kovácsolni, ám tapasztalatai azt mutatják: ha a női energiák megmérettetnek szakmailag és emberileg egy közösségben, és kiállják az idők próbáját, az a teremtő erő hegyeket képes mozgatni”.

A hölgyeknek a korábbiaknál komolyabb szerepet kell kapniuk a privátbanki szolgáltatások mindkét oldalán.

Fotó: Shutterstock

A vagyonosodási adatok és a vagyonkezelési eredmények egyöntetűen arra utalnak, hogy a hölgyeknek a korábbiaknál komolyabb szerepet kell kapniuk a privátbanki szolgáltatások mindkét oldalán. Aligha véletlen, hogy a Blochamps fórumán elhangzottakat Virágos Lívia, az OTP Bank private banking bankára így kommentálta: „Úgy éreztem, kivételesen kreatív tudás, empátia és szakmai tapasztalat elegyében summázódhatnak igazán a női erősségek.”