A kormány minden évben az mértékével megegyezően emeli a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat, ez jövőre sem lesz másképp: mivel a költségvetési törvényt 6 százalékos fogyasztói áremelkedés mellett fogadta el tavasszal a parlament, így 2024. január elsejével 2,5 millió jogosult juttatása is ugyanekkora mértékben emelkedik. Ha tehát az infláció a vártnál kisebb lesz, akkor a nyugdíjak reálértéken is emelkedhetnek, ahogyan erre tett utalást Orbán Viktor miniszterelnök is a nemzetközi sajtótájékoztatóján. Igyekeztünk ebben a cikkben összeszedni a legfontosabb tudnivalókat a várható nyugdíjemeléssel kapcsolatban.

Kik lesznek jogosultak a nyugdíjemelésre?

Idén december elsején jelent meg az 523/2023-as „nyugellátások és egyes más ellátások 2024. januári emeléséről” szóló kormányrendelet összesen 28 jogcímen nevesíti az érintetteket. Így például emelkedik a nyugdíja annak, aki jogosult:

öregségi nyugdíjra,

özvegyi nyugdíjra,

szülői nyugdíjra,

árvaellátásra,

baleseti hozzátartozói nyugellátásra,

korhatár előtti ellátásra,

szolgálati járandóságra,

rokkantsági ellátásra,

rehabilitációs ellátásra,

baleseti járadékra,

fogyatékossági támogatásra.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a rendelet alapján emelendő, 2024. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Emellett az is eldőlt, hogy ha egy személy részére egyidejűleg több ellátást is folyósítanak, akkor ezeket külön-külön kell emelni.

Mennyi lesz januártól a nyugdíj?

Jelenleg az átlagos öregségi nyugdíj 217 232 forint. Ha ezt vesszük alapul, akkor a 6 százalékos emelés több mint 13 ezer forint pluszt jelent havonta.

vagyis az átlagos öregségi nyugdíj januártól meghaladhatja a 230 ezer forintot.

Hangsúlyozni kell, hogy ez csak egy ökölszabály szerinti számítás. Nyilván, aki ennél magasabb juttatásban részesül, az magasabb összeggel számolhat, akinek pedig az átlagtól elmarad a nyugdíja, az az összeget tekintve kevesebbre. Az arányok ugyanakkor azonosak.

Emellett azt is fontos tudni, hogy bár az emelés általában érinti a nyugdíjasokat, nem minden nyugdíj öregségi: a nyugdíjszerű ellátások körülbelül egynegyede nem az, hanem más jogcímen folyósítják. Éppen ezért szokás a medián nyugdíjból kiindulni, amelynél többet és kevesebbet is körülbelül ugyanannyian kapnak. A medián nyugdíj most mintegy 192 ezer forint. Ha erre vetítjük a 6 százalékot, akkor a növekmény 11,5 ezer forint.

Mikor érkezik a nyugdíj?

A nyugdíjak folyósítása általában mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső első munkanapra esik, viszont a dátumok folyamatosan változnak. 2024-ben az alábbi határidőig kell a Magyar Államkincstárnak utalnia a nyugdíjakat:

január: 2024. január 12. (péntek)

február: 2024. február 12. (hétfő)

március: 2024. március 12. (kedd)

április: 2024. április 12. (péntek)

május: 2024. május 10. (péntek)

június: 2024. június 12. (szerda)

július: 2024. július 12. (péntek)

augusztus: 2024. augusztus 12. (hétfő)

szeptember: 2024. szeptember 12. (csütörtök)

október: 2024. október 11. (péntek)

november: 2024. november 12. (kedd)

december: 2024. december 2. (hétfő)

Ezek a dátumok azonban tájékoztató jellegűek, így könnyen lehet, hogy az utalások a következő banki munkanapon kerülnek jóváírásra a nyugdíjasok számláin. Ugyanakkor az érintettek választhatnak, hogy a nyugdíj kifizetését postai úton vagy utalás formájában kérik. A különbség a kettő között, hogy utóbbi esetében gyorsabban hozzájuthatnak a juttatásukhoz, míg a postai kézbesítés során a Magyar Posta a kifizetési naptár szerint kézbesíti a nyugdíjat, ami általában a hónap közepén, vagy annak második felében történik.

Mennyi lesz a 13. havi nyugdíj?

2021-ben kezdte el visszaépíteni a kormány a 2008-as válság során kivezetett 13. havi nyugdíjat, aminek első lépéseként 1 heti járandóságot kaptak vissza a nyugdíjasok, majd 2022-ben már a teljes havi összeget. Bár az államkasszát megviselte az a szociális juttatásokhoz, így a 13. havi nyugdíjhoz sem nyúlt a kabinet, így 2024-ben változatlanul a teljes havi összeget utalja az államkincstár.

A 13. havi nyugdíj kifizetése februárban lesz esedékes, egészen pontosan 2024. február 12-ig legkésőbb. Ekkor egy nyugdíjas átlagosan 220-230 ezer forintot kap pluszba a rendes járandóságán felül.

Hogy érzékeltessük, ez mekkora kiadást jelent az államkasszának, csak erre az egy tételre összesen 449 milliárd forint lett elkülönítve a 2024-es költségvetésben.

Lehet még nyugdíjprémium is novemberben

A kormány abban az esetben fizet nyugdíjprémiumot, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, mivel efölött tervezte a 2024-es büdzsét, így van rá esély, hogy novemberben erre is sor kerüljön. Ugyanakkor ez kisebb lesz a 13. havinál, ennek összege a mostani számítások szerint 12 000 forint lehet.