Mégis beadta a derekát India a Trump–Putyin-találkozó előtt, körbenéznek olajért

Az amerikai elnök azt követelte, hogy India, a legnagyobb tengeri oroszkőolaj-importőr forduljon el a kedvezményes áron vásárolt nyersanyagtól, ne segítse a háborús gépezet működését. Trump egyúttal megduplázta az Indiára kiszabott vámokat is.
Andor Attila
2025.08.14., 18:58
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Alternatív olajbeszerzési források után néz India. A hindu állam olajfinomítói ezen a héten nagy mennyiségben vásároltak nem orosz kőolajat szeptember–októberi szállításra, az Egyesült Államokból, Brazíliából és a Közel-Keletről is. Mindez az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó küszöbén történik. Vlagyimir Putyin aligha repes az örömtől, útravalónak nem örömteli a fejlemény. 

olajpiac
Olajpiac: India is fordul el az orosz olajtól / Fotó: Maxim Ibragimov / Shutterstock (képünk illusztráció)

Ezek a spot piacon történt vásárlások a hosszú távú szállítók, például Szaúd-Arábia szállításai mellett történtek, összesen 22,5 millió hordónyi kőolajat küldenek Indiába – mondták a kereskedők. 

India havi importja Szaúd-Arábiától 2024 szeptemberében haladta meg legutóbb ezt a szintet.

A piac figyel

A Trump–Putyin-találkozót a piac szoros figyelemmel kíséri, hogy kiderüljön, vajon az Egyesült Államok enyhíteni fogja-e a nyomást az orosz eladásokra, vagy fokozza azt. India hosszú ideje szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, és S. Jaishankar külügyminiszter jövő héten Moszkvába utazik, valószínűleg a legmagasabb rangú olajügyi bürokrata, Pankaj Jain, a Kőolajminisztérium titkára társaságában.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalnak majd.

Történelmileg India nem volt jelentős oroszkőolaj-importőr, azonban ma már napi 1,7 millió hordó olajat importált, ami az ország külföldi beszerzéseinek közel 37 százalékát teszi ki. 

Ezen importok többsége a nyomott árú, Ural típusú kőolaj volt, ami egy közepes sűrűségű kőolajfajta, amelyet könnyedén fel lehet cserélni a Közel-Keletről származó hordókkal. 
Indiai magánfinomítók, mint a Reliance Industries Ltd. és a Nayara Energy, továbbra is orosz kőolajat vásárolnak, néhányat hosszú távú szerződéseken keresztül, miközben az állami finomítók visszafogják a spot vásárlásokat az októberi szállításokra.
Az olajpiaci megfigyelők szerint a kínaiak is óvatosan vásárolhatják az orosz olajat, a beszerzéseiket csak a legszükségesebbre korlátozzák.

