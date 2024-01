Az idén bevezetett Plusz a jövőben gyermeket vállaló családok vásárlóerejét növeli akár 50 milliós , kedvezményes kamatozású hitellel. Ez az ország bármely településén felhasználható ingatlanvásárlásra, -építésre vagy -bővítésre – derült ki az OTP Ingatlanpont közleményéből. Mint írták, van 2630 olyan kisebb lélekszámú város és község, ahol ez kombinálható a megújított falusi CSOK-kal, ami lakóingatlanok vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez segíti maximum 15 milliós támogatással a gyerekes családokat. E kettőhöz még hozzákapcsolható a hagyományos, legfeljebb 11 milliós kamatmentes Babaváró is.

Ahogy Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője számba veszi: ebben a csomagban mindenféle lakásmegoldásra – vételre, építésre, bővítésre, korszerűsítésre – van valamilyen támogatás, s van benne kedvezmény a már megszületett, valamint az egyelőre csak reménybeli gyerekek után is. Azaz sokféle vevő, sokféle megoldást keresve jelenhet meg ezzel az állami segítséggel a falusi CSOK-os települések piacán.

A növekvő keresletnek várhatóan az is a következménye lesz, hogy ott az árak már rövid távon elindulhatnak felfelé. Ám az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy

a falusi CSOK-os települések között egyáltalán nem csak leszakadó, kiürülő zsáktelepülések vannak.

Közülük jó néhány frekventált térségbe tartozik, számos olyan előnnyel, ami kifejezetten vonzó lehet a betelepülőknek, így vélhetően ezek fogják a legnagyobb hasznát látni a támogatások következtében élénkülő keresletnek.

A által preferált 2630 település között mintegy 300 olyan van, amelyet hivatalosan is valamely nagyobb centrumhoz kapcsolódó lakóhelyként tartanak nyilván.

Ezeket az úgynevezett agglomerációs területeket nemcsak egy-egy nagyvároshoz való fizikai közelségük jellemzi, hanem az is, hogy erős kapcsolatban vannak annak gazdasági és kulturális életével, valamint a közszolgáltatásaival is. Ezt a viszonyt igen látványosan mutatja be immár évtizedek óta a budapesti agglomeráció. Az itt letelepülők egyszerre használhatják ki a fővárosinál jellemzően – de nem minden esetben – alacsonyabb ingatlanárakat és a közeli nagyváros munka-, oktatási és egyéb infrastrukturális lehetőségeit.

A bal parton erre Sződ kínálkozik, a nagyvárostól mintegy 30 kilométerre, a Gödöllői-dombság szélén.

Idén még Budapest tövében is van lehetőség a falusi CSOK-ot is kihasználni a többi támogatás mellett.

A bal parton erre Sződ kínálkozik, a nagyvárostól mintegy 30 kilométerre, a Gödöllői-dombság szélén. A Duna túloldalán, a Pilis peremén pedig Perbál, míg a Pilis völgyében Pilisszentkereszt, a népszerű kirándulóhely kínál hasonló lehetőséget.

A jól prosperáló Székesfehérvár vonzáskörzetében 18 falusi CSOK-os település található. Közöttük van Sárkeresztes, mely a megyeszékhely központjától mindössze 8 kilométerre fekszik. Lovasberény, illetve Seregélyes sincs messzebb Fehérvártól 20 kilométernél, ráadásul még ennél is közelebb vannak egy másik vonzó célponthoz, a Velencei-tóhoz. A Balatonnak hivatalosan is van agglomerációs területe. Abba 9 olyan település tartozik, amelynek a lakosságmegtartó képességét a Falusi CSOK is támogatja, ilyenek a déli parton Fonyód, az északin pedig Zánka, Szigliget, Örvényes vagy Tihany.