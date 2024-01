Nagyon erősen kezdte az évet a lakáspiac, amire számítani lehetett a tavalyi pangás után – derült ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a decemberi és a január első napjait jellemző kereslet alakulását ismerteti.

Januárban 22 százalékkal nőtt az eladó lakásokra és házakra érkező érdeklődések száma.

Fotó: Szabó Miklós

Budapest meglepetést okozott

„Már decemberben megkezdték az új évre való felkészülést a használt lakás vagy ház vásárlását tervezők. A múlt hónapban 15 százalékkal nagyobb volt a kereslet, mint egy évvel korábban. Január első napjaiban fokozták a tempót,

22 százalékkal nőtt az eladó lakásokra és házakra érkező érdeklődések száma.

A kiugró kereslet nem jelent meglepetést. Sok vevőjelölt várt a januártól elérhető új vagy a bővített lakástámogatási konstrukciókra, azaz a Pluszra és a falusi CSOK-ra” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az év elején különösen a budapesti lakóingatlanoknál látszik kiugróan erős kereslet, éves összevetésben 37 százalékos az erősödés ebben a szegmensben. A fővároson kívüli piacot nézve a megyei jogú, illetve a kisebb városok 15 és 14 százalékos bővülés könyvelhettek el. A községekben kicsit visszafogottabb, 9 százalékos volt a növekedés, ám Balogh László szerint a utóbbiak piacán is élénkülést hoz.

Egyre több a jó fogás az ingatlanpiacon is

Az ingatlan.com szakértője szerint a kereslet élénkülésének előjeleként volt értelmezhető a kínálat bővülése. Jelenleg közel 150 ezer eladó lakás- és házhirdetésből válogathatnak a vevők, ami 17 százalékkal több mint egy évvel ezelőtt.

A legtöbb vevő a meglévő ingatlanának eladásából finanszírozza a következő otthonát, ezért a kínálat utánpótlása is folyamatos lehet 2024-ben.

A megindult keresletélénkülés miatt a vásárlóknak az idő kritikus tényezővé válik, ezért egy-egy álomotthon megszerzése miatt motiváltak lehetnek a meglévő otthonuk mielőbbi sikeres értékesítésében is.

Ennek köszönhetően pedig egyre több jó fogás bukkanhat fel a lakáspiaci kínálatban is

– értékelte a helyzetet Balogh László. A szakértő hozzátette azt is, hogy a kínálat bővülése azért sem meglepő, mert a keresletélénkülés miatt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők is pontosan tudják, hogyha most nem találkoznak a vásárlók az általuk hirdetett eladó ingatlanokkal, akkor lemaradnak az állami támogatások által fűtött első komoly vevői hullámról.

Adásvételek negyedéve lehet

A decemberben és az év elején megugró kereslet várhatóan februárban, márciusban jelenik meg az adásvételek számában. Az első negyedévben 5-8 ezer olyan adásvételre kerülhet sor, ami a lakástámogatások bevezetésének és bővítésének köszönhető

– fogalmazott.



Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Példaként említette a indulását, a kedvezményes bevezetését követő hónapokban nagyon masszív volt a kereslet a konstrukció iránt. Most is erre számítunk, tehát a támogatásokat kihasználó vevők első hulláma miatt erős lesz az első negyedév. Utána várhatóan felveszi a 2024-es utazósebességet a lakáspiaci forgalom, ami minden bizonnyal erősebb lesz a tavalyinál, de még elmarad a 2021-es évtől – fogalmazott a szakértő.