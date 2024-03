"Reméljük, hogy a hét szűk esztendőnek végre van" – ezzel kezdte beszédét Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara hagyományos gazdasági évnyitóján, ahol a pódiumon ezúttal is helyet kapott Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter mellett Orbán Viktor miniszterelnök. A kamara elnöke szerint a világ átrendezős előtt áll, Európa szerepe folyamatosan csökken, miközben Kína és a Távol-Kelet egyre nagyobb szerepet tölt be a világgazdaságban.

Parragh László szerint jól állnak a csillagok, látszódik a befektetésekben, hogy jönnek vissza Európába, ráadásul Kína egyre gyakrabban ruház be itt a kontinensen. Szerinte az egészséges szuverenitás és függőség terén meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. A világgazdaság dimenzióváltásának nyertesei kell, hogy legyünk, tette hozzá.

A tavalyi évben 0,8 százalékos recessziót hozott össze a gazdaságban, miközben a továbbra is feszes, ezt tartja Parragh a legnagyobb eredménynek. A beruházások ugyan csökkentek, de mindig magas az arány, ezt mutatja a tavalyi FDI-arány.

Válságok sorozatán vagyunk túl, de stabil számokat produkálunk

- mondta a kamara elnöke, hozzátéve, a gazdasági szereplőknek kell kihasználniuk a lehetőségeket, amit a kormány megteremt. A növekedés gátló tényezőkről elmondta, hogy a lakosság nagyon óvatos, erre koránban figyelmeztettek, de szerinte ez teljesen normális.

"Nagyon sok pénz van a lakosságnál és a vállalatoknál, az letörése megtörtént", fogalmazott Parragh.

A német-magyar gazdaságot is összehasonlította, míg a németek időben helyreálltak 2008 után, azóta viszont fordult a kocka, kétszer akkora volt a magyar növekedés, tehát megvalósult a reálfelzárkózás. A német is csökkent tavaly, ez azért baj, 'ha a németeknek nem megy jól, nekünk se megy jól", de úgy látja, ezt ellensúlyozhatja a keleti nyitás.

Parragh hangsúlyozta, hogy nem lehet a migrációval megoldani a demográfiai krízist.

A piaci igényeket nem támogató kamatkörnyezetben vagyunk

- utalt szűkszavúan a jegybank és kamara között fennálló vitáról, ugyanakkor többet nem kívánt erről mondani. A munkaerő-utánpótlásra rátérve elmondta, hogy Ausztriában a dolgozók egyötöde külföldi hátterű, ehhez képest nálunk ez az arány 2 százalék, tehát "bőven van hova fejlődni". Az osztrák GDP 2,7 szerese a magyarnak, ez 3 százalék volt 2010-ben. Ugyanakkor 2030-ra nem fogjuk utol érni őket, figyelmeztetett, hozzátéve, hogy folytatni kell ezt a trendet ezzel együtt.

Hangsúlyozta, hogy a külföldi munkaerő megjelenése a magyar gazdaságban munkahelyet teremt, a kormány dolga pedig a szigorú szabályozás.

Az új gazdasági növekedési modell szerinte új egyensúlyi háromszögben jöhet létre. Látszik a minden napok szintjén, hogy a zöldberuházások milyen jelentőséggel bírnak a gazdaságra nézve. A növekedést támogató hitelezés kulcskérdés, itt a valós folyamatoktól elszakadtunk, jegyezte meg Parragh, aki szerint törekedni kell a fix kamatozású hitelek fenntartására. A vállalatok biztonsága szempontjából ugyanis fontos. A harmadik pillér pedig a növekedés fenntartása, ebben minden vállalkozásnak szerinte megvan a felelőssége, ezt a felelősséget nem vállalhatja fel a kormány szerinte.

A magyar cégek helyzetéről elmondta, hogy szükséges egy organikus növekedés, kellenek a magyar közepes kkv-k, mint a német modellben, de közben jelentős kihívásokkal kell szembesülniük. Mindenesetre leszögezte, hogy külső segítségre van szükség, ilyen egy növekedés-barát adórendszer, vagy adatszolgáltatás rendszerének felülvizsgálata.

Az MKIK elnöke szerint az EU csatlakozási szerződés alapja az volt, hogy a négy szabadság elve érvényesül, ezt Magyarország megtette, bizonyos értelemben lemondtunk a piacaink részéről, így átadtuk az élelmiszerpiacunk egy részét. Szerinte sikerült sokat változtatni, de mindig van helye a magyar tulajdonszerzésnek.

"Épp ezért az EU-források nekünk járnak, ez nem alamizsna"

- hangsúlyozta Parragh, hozzátette, hogy a cégeknek a költségeiket is racionalizálni kell a tudatos finanszírozás mellett. De szükség van válságállóságra is, vállalati kultúra fejlesztésére, ami csak tudás alapon képzelhető el, "ezt más nem fogja helyettünk elvégezni".

Kiemelte azokat a programokat, amelyekben a jegybank részt vett, ilyen a Baross Gábor Hitelprogram vagy a Széchenyi Kártya Program, szerinte egy hatékony piaci termék, ugyan 5 százalékos, de szeretnének kialkudni 3-4 százalékos kamatozású hiteleket.

Magyarország ma ott van Európa legjobb szakképzési rendszerei között

- vélekedett Parragh, hozzátéve, hogy az Euroskills versenyen második helyet értek el a magyar fiatalok, sőt, ma már többen járnak szakképzésbe, mint gimnáziumba.

Varga Mihály: stabilitás és fellendülés

A suszter maradjon a kaptafánál - kezdte beszédét Varga Mihály pénzügyminiszter, aki szerint egy ilyen nyitott gazdaság mint a magyar nem teheti meg, hogy ne foglalkozzon a külső környezettel.

Európa, ahova az exportunk kétharamda irányul, még mindig lejtmenetbe van

- mondta a tárcavezető, kitért a német gazdaság kilátásaira, ahol 0 százalék körül van az üzleti hangulat. Nem véletlen szerinte, hogy 1,3-ról 0,2 százalékra csökkentette a gazdasági növekedési prognózisát. "Javulgat a helyzet, de lényegesen lassabban, mint vártuk".

Varga Mihály szerint a nehezén túl vagyunk, az infláció és a reálbérek is kedvező irányba mozdultak el

Ugyanakkor hozzátette, hogy a gazdaság tavalyi évével nem lehetünk elégedettek. Az államháztartás kapcsán rávilágított, hogy túlságosan magasak, de olyan pályát határozott a kormány, ami a következő években újra visszaviszi 3 százalék alá a hiányt.

Nagyjából 6,5-7 százalék körül volt a deficit tavaly, idén 4,5 százalékot célzott meg a kormány, jövőre 3,7 százalékot, 2026-ra 2,9 százalékot.

A pénzügyminiszter szerint ezzel nem lógunk ki a régióban. Az államadósság újra csökkenő pályán van ugyanakkor. Emlékeztetett, hogy 2010-ben még 80 százalék fölött volt, ezt sikerült lehozni 65 százalékra 2019-ben. Bár a járvány alatt felemelkedett, most újra csökkenő pályán van. Rámutatott: az Európai Bizottság is úgy véli, hogy a magyar gazdaság fokozatosan helyreáll, jövőre már a magyar növekedés lehet az egyik legmagasabb.

Sikerült legyőzni az ikerdeficitet

A GDP és az egyensúlyról elmondta, ledolgoztuk a visszaesést, már 2021 nyarán elértük a 2019-es szintet, ezzel szemben Csehország még mindig nem. Ugyanakkor kockázat még az államadósság, a kamatkiadások jelentős terhet jelentenek. Viszont rögzítette, hogy csak azok az országok tudnak tartósan növekedni, ahol alacsonyabb a hiány és az államadósság, ilyen Dél-Korea, Németország.

Jó hír viszont, hogy a folyó fizetés mérleg visszapattant, az energiaárak normalizációja segíti ezt a folyamatot, a kormány is különböző intézkedésekkel vett részt a korrekcióban. Varga Mihály rámutatott: közben az ország nettó adóssága 10-15 százalékos tartományban mozog, szemben a 2000-es évek közepével. amikor 50 százalék fölött volt. Ezért a magyar gazdaság jóval kisebb kockázattal fut ma, mint mint 10-15 évvel ezelőtt. A magyar adórendszerre rátérve elmondta, hogy központi eleme a családtámogatások fenntartása, ebből továbbra sem szeretnének visszalépni. A tárasági 10 százalék alatt van, Svájccal egy csoporban vagyunk ezzel, ami kedvező szerinte.

Átalakulás a világgazdaságban

A bevallások kora lejárt

- mondta a pénzügyminsizter, aki szerint az eÁFA adminsztrációs könnyítést jelent a vállalatok számára.

A magyar gazdaság az egyik legnyitottabb a világon, szerinte nagyon összetett, bonyolult szerkezete van a gazdaságnak, ami jó.

De még fontosabbnak tartja, hogy zajlik egy átalakulás a világban. Az exportunkban 32 százalékról 26,5 százalékra csökkent a német részesedésünk. Ugyanakkor a közép-európai piacok is egyre dominánsábbá válnak, ami egy fontos szerkezeti átalakulásra mutat rá Varga szerint.

A lakossági állampapír állományról elmondta, hogy 2010-ben még 3 százalék volt a teljes adósságon belül, most 22 százalék. Emiatt sokkal stabilabb a finanszírozás, "szerencsére a magyar lakosság egyre jobban megtanulja, mit jelentenek az állampapírok", jegyezte meg, hozzátéve, hogy az szerkezete is kedvezőbb lett. Rámutatott: 2024-ben az állami kamatkiadások majdnem felét jelentik a lakossági törlesztésnek. "Sokkal jobb, ha Szabó Józsi bácsi kapja meg az állampapírok hasznot, mint a Templeton", mondta a pénzügyminiszter.

Nagy Márton: kulcsfontosságú a lakossági óvatosság oldása

A minisztérium a következő két hétben egy versenyképességi csomagot tesz le az asztalra, kezdte a beszédét Nagy Márton, aki jelezte, hogy a növekedés a vállalatokon és a lakosságon múlik, ezért fontos az óvatossági mótivum oldása.

Sok válságot láttam már, de ez egy nagyon nehéz válság volt

- fogalmazott, hozzátéve, hogy 2019-ben szépek voltak az adataink, a hiány, az adósság, a kamatok , a munkanélküliségi ráta.

2026-ban fogunk újra ilyen számokat találni

Szerinte hét-nyolc év, mire visszajövünk ezekből a válságokból. A covid válság kapcsán úgy vélekedett, hogy a beruházásvezérelt gazdaságpolitika jó modell, de a covid válságban és az energiaválságban volt egy nagy különbség:

a covid idején a fiskális és monteráris politika és ösztönzőleg hatott, ezzel szemben az alatt az fiskális politika ösztönző, a jegybanki restriktív volt.

Bele se merek gondolni, mi lett volna, ha mindkettő egyszerre restriktív - jegyezte meg. Az ikerdeficit megoldódott, ugyanakkor leszögezte, hogy a folyó fizetési mérleg kinyílása miatt történt meg. Az ikerdeficit nem fenyeget már minket, tette hozzá.

Jó hír a munkanélküliségi ráta emelkedése

Az inflációról elmondta, hogy erős defláció van, az ipari termelői árak is ezt erősítik. A munkahelyek megmaradtak, a foglalkoztatottsági ráta 80 százalékra emelkedett.

A munkanélküliségi ráta emelkedése jó hír

- mondta a miniszter, aki ezt azzal magyarázta, hogy egyre több inaktív jelenik meg a munkaerőpiacon. A reálbérek újra emelkednek, ugyanakkor azt mondta, hogy nem fenntartható a mostani szint, az év egészében 5 százalék körüli mérték a kívánatos.Úgy látja, hogy tavaly növekedés terén "bementünk" az unió átlaga alá, ez 2024-ben és 2025-ben megfordul.

Odaszúrt Matolcsynak is, itt nem arról van szó a fogyasztás ösztönzése terén, hogy a modell változna meg.

A kiskereskedelem 0 és 1 százalék közé érkezhet januárban szerinte, miközben a turizmus már 10 százalékkal növekedett. Tehát egy helyreállás van a fogyasztás terén. Megkérdezték a lakosságot is, csináltak egy felmérést, hogy miért történt a fogyasztás visszaesése: 80 százalékban a magas inflációval magyarázták, de szerinte ezeket a tényezőket a kormány elhárította. A vásárlásoknál pedig az élelmiszerekre fordította a legtöbb kiadását a lakosság.

A belgazdaságra nem tudok pozitívumot mondani

- mondta a miniszter az ipar teljesítményéről. 2023 decemberében még mindig visszaesett, miközben az exportértékesítés lassul. Az a támaszték, ami a tavalyi növekedést megtámasztotta, kezd visszaesni. Viszont jó hír, hogy a fogyasztás helyreállásával a belgazdaság kezd magára találni. Itt is végeztek felmérést a cégek körében, amiből kiderült, hogy az energiaárak még mindig problémát jelentenek. Viszont saját tőkéből akarnak beruházni, ami a magas kamatkörnyezetből és a nagy likviditásból fakad.

Problémák az exportunkban

Az exportra rátérve elmondta, hogy a jármű expot és az akku decemberben minuszba fordult. Szerinte ha áruszinten és GDP szinten is elől vagyunk Európában, úgy, hogy nincs benne a BYD és a CATL. Van egy technikai kitettségünk Nagy Márton szerint.

Akár hiszik az emberek, akár nem, 10 milliárd euró akkumulátort exportálunk évente, döntően Németországba.

A probléma egyik oka, hogy Németország megszüntette tavaly év végén a támogatási programját, ezért most mindenki a szektor visszaesésére számít.

Fél millió új munkavállalóra van szükség

A foglalkoztatottság terén egyre jobb állunk, a 15-64 éves korosztály majd 90 százaléka dolgozik. Az idősebb korosztály egyre aktívabb, itt már 70 százalék az arány, szemben a 15-24 év közöttiekkel. Ezért itt van a tartalék

Továbbra is azt gondoljuk, hogy fél millió új munkavállalóra van szükség, fel fog menni 5,2 millióra foglalkoztatotti létszám

- ismételte meg Nagy Márton, ezért a munkaerőpiac aktivitását kívánja növelni a kormány GINOP programokon keresztül

A hitelpiac gyorsabban áll helyre, mint eddig gondolták

Végezetül rátért a lakosági vállalati hitelezésre, Tavaly év végén már elmozdulás látható, van egy nagyon erős fordulat szerinte. Hangsúlyozta, nem fokozatos, sokkal erősebb ez a fordulat, ami a vállalati és a személyi hiteleknél látszódik.

A hitelpiac gyorsabban áll helyre, mint gondoltuk, mondta Nagy Márton.

Hozzátéve, hogy ebben a kormányzati programok is szerepet játszottak, "ebben jól állunk". A Baross Gábor HItelprogram forrásai egyre inkább a beruházásokra helyeződik át. Emlékeztetett rá, hogy az NHP-ban is, amihez neki is köze volt, a piac tisztázása miatt a forgóeszköz hitelezés volt fókuszban, ezt a tendenciát most is követik.

A fogyasztás, a belgazdaság és a hitelpiac helyreállítása zajlik, az export egy "challange", kihívás, fogalmazott a miniszter.

Orbán Viktor: a gazdasági miniszterek jó állapotban vannak

A miniszterelnök szerint a gazdasági miniszterek jó állapotban vannak, úgy látja, hogy a sikeres gazdaságpolitika feltételei a gazdasági kihívásokat kezelő minisztériumok és a bázist jelentős kamara is helyén van.

Akkor mire való a miniszterelnök, tette fel a kérdést, aki szerint józan paraszti ésszel nyugvó tételekre van szükség, ezért tartják a kormányt is.

Van egy paraszti bölcsesség, hogy mindig az a jobb, ha nekünk tartoznak, nem mi tartozunk, de ez a helyzet még nem áll fenn

- mondta a kormányfő, hozzátéve, nagyon magas adóssággal küzdünk. A második bölcsesség szerinte, hogy mindig többet kell keresni, mint amit elköltünk. A költségvetés hiány etekintetben nem állja ki az idő próbáját, tette hozzá.

A harmadik bölcsesség, hogy jobb dolgozni, mint tengeni-lengeni. Ezért minden erőt arra kell mozdulni, hogy az embereket meggyőzzék, hogy van értelme dolgozni. A negyedik tétel, hogy mindig az a jobb, ha mi keresünk másokon, nem mások mi rajtunk.

Azt a jó hírt hoztam, hogy a gazdasági stabilitás a gazdasági és a pénzügyminiszter , valamint a kamara együttműködésének köszönhetően adott

- fogalmazott. A kormányfő szerint visszakapcsolásos időszakot éltünk, most arra van esély, hogy 2024-ben nagyobb lendületet tudunk venni. Erre azért vagyunk képesek, mert a korábbi válságok nem zúztak minket össze. A korábbi válságok olyan lemondással jártak, hogy az ember úgy érezte, hogy mindent vagy semmit játszik. Most azt látják, hogy a reálgazdaság átvészelte ez az időszakot. Ez annak köszönhető, hogy hagyták, hogy a vállalatok és lakosság is keressenek.

Átvették a nyugat szerepét a keletiek

A második dolog, hogy a nyugatot majmoló gazdaságpolitika helyett egy teljes világgazdasági kapcsolatrendszerben kezdett el gondolkodni a kormány.

Amíg a nyugatiak nem tudnak beruházni, akkor a keleti gazdaságok ruháznak be, mondta a kormányfő.

Ezzel együtt szerinte azonban szégyen, hogy a magyar vállalatok a beruházások terén csak a negyedik helyen vannak. Olyan mélyről indultunk, hogy ez megbecsülendő, tett hozzá.

A nyugat lecsatlakozna

A háborúra rátérve Orbán emlékeztetett rá, hogy a teljes világgazdaság átszabásáról beszélt egy évvel ezelőtt, ez a folyamat azóta pedig felgyorsult. A geopolitikai változásról elmondta, hogy súlyos dilemmát állít elénk.

" Azt látjuk, hogy a világ nyugati fele homlokegyenest eltérően ítél meg, mint a világ nem nyugati fele".

A világ összes többi része nem akar elköteleződni ebben a háborúban. Ugyanígy áll a helyzet a Tajvan körüli konfliktusban és az Izraelben is. Szerinte ezzel a geopolitikai realitás felülírja a gazdasági ésszerűséget, lényegében a technológiai fejlődést is már politikai szempontok határozzák meg. A lecsatlakozás műszó arról szól, hogy a nyugat válassza le magát a világ többi részéről, ugyanis az a veszély fenyeget, hogy elveszít erőforrásokat a keletiekkel szemben. Szerinte Európa nem is hiszi el magáról, hogy olyan belső változásokat indítson el, amik a nyugati vállalatok versenyképességét a keletiek szintjére emelné.

Hogy ez a vita hogy alakul, alapvetően befolyásolja Magyarország lehetőségét. Ha visszatér a hidegháború, akkor Magyarország két világ határára fog kerülni.

Mi arra tettünk fel lapot, hogy sikerül nekünk ezt a két világ közötti állaptot fenntartani. Ugyan a nyugat részei vagyunk, de nem választhatjuk le magunkat a világ keleti feléről

- magyarázta a magyar kormány külpolitikai motivációit a miniszterelnök.

Európa nem tudja elkerülni, hogy felfegyverkezzen, Ukrajna nem nyerhet

Hangsúlyozta, Európa nem tudja elkerülni, hogy felfegyverkezzen.

Szerinte időben kezdte el a magyar kormány, ezért 2-3 évvel korábban hamarabb belekezdett, "sikerült hamarabb elkapni a fonalat", ez szerinte a zöld átállás terén is így van.

Ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg, de fordítva is így van. Az oroszok ezt a háborút nem nyerhetik meg nyugatiakkal szemben

- mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy emiatt béketárgyalások lesznek. Szerinte nagy vita lesz erről, mi vagyunk az egyetlen ország, aki azt mondja, hogy az idő az oroszok oldalán van, ezért nekünk az érdekünk, hogy mihamarabb lezáruljon ez a konfliktus. Ezzel szemben a nyugaton azt hiszik, hogy az idő nekik dolgozik, "ez egy értelmes gondolat, ha az ember az Atlanti-óceán partján ül". Szerinte nekünk az az érdekünk, hogy az orosz határ minél távolabb legyen, egy módon lehet elkerülni, hogy közeledjen az orosz határ, hogy a nyugat leül az oroszokkal tárgyalni. "Most teljesen egyértelmű a helyzet, az idő az oroszok oldala felé hajlik", mondta, hozzátéve, hogy ugyanaz lesz a helyzet, mint a második világháborúban, amikor Európa nem tud beleszólni a saját helyzetébe.

Donald Trump az egyetlen esély

Ez nem néz ki jól, az egyetlen esélyünk, ha Donald Trumpot visszatér

- mondta a kormányfő, aki szerint nem szólhatunk bele az amerikaiak döntésébe, de elmondhatjuk a véleményünket, , főleg, ha nem látjuk bele a mostani adminisztrációba, hogy gyors békét teremtene.

A szuverenisták képviselik a józan észt

A júniusi EP-választásokra kitérve elmondta, hogy furcsa dolgok történtek mostanában, érthetetlen, hogy számolták ki, hogy 2035-re ki kell vezetni a robbanómotoros autókat. Most meg amikor közeledünk a határidőhöz, lelassul ez a folyamat. Hangsúlyozta, hogy az EP választások nagy jelentőségűek lesznek az ésszerűség szempontjából. Az egyik oldalon lesznek a föderalisták, a másikon a szuverenisták. A vállalkozók szempontjából inkább a józan ész számít, ami helyett Európában ideológia-vezérelt a gazdaságpolitika. Szerinte Európa legnagyobb baja, hogy akik elfogadják a meghatározó pozíciókat, tipikusan baloldali idológiai emberek, Ezzel az a baj, hogy nem tudja egyensúlyba tartani az eszméket és a realitást.

Szerinte arra van szükség, hogy egy jobboldali, a valóságot jobban tisztelő politikai kurzus jöjjön létre Európában, erre van esély, ugyanakkor nehéz megmondani, hogy ebből lesz-e áttörés.

Létrejöhet egy szlovák-magyar-szerb-osztrák együttműködés

Kitért a V4-ek együttműködésére, amiben szerinte van még szufla, még van élet, a miniszterelnökök szintjén életszerűbb, de azt is látni kell, hogy a szuverenista államok együttműködési formája is kibontakozóban vannak.

Szerbek, szlovákok és osztrákok ebbe az irányba haladnak, könnyen lehet a V4-ek mellett egy ilyen együttműködési forma is létrejön.

Kifektető magyar vállalatokra van szükség

A miniszterelnök a profit egyenlegről is beszélt. Szerinte az dönti el a gazdaságunk helyzetét, hogy ez miképp alakul. Meg van győződve arról, hogy csak egy nyitott gazdaság adhat méltó életet a magyaroknak, ezt ezt a helyzetet meg kell oldani. Általában 4-6 milliárd euró megy ki az országból, ennek is van haszna ugyan, de ez kimegy. A dilemma abból fakad, hogy ha profit tilalom van, akkor nem lesznek beruházások, ezért legalább ennyit kell begyűjteni a világból, tehát a magyar vállalatoknak ennyit haza kell hozniuk, ez 1,3-1,5 milliárd euró összesen.

Ehhez még hozzá lehet venni az uniós támogatásokat, de akkor is még nem jön ki az egyenleg. Ezért azt a kérést fogalmazta meg, hogy megtámogassák azokat a nemzeti bajnokokat, akik képesek arra, hogy külföldön profiot termeljenek. Külön megemlítette a MOL-t és az OTP-t, de szerinte nem kell kishitűnek lenni. Ha van kifektetései stratégia, akkor azoknak menniük kell a következő időszakban, különben mindig marad kizsákmányoltság érzésünk. Így nem lehet élnünk, ezt meg kell oldani, szögezte le a miniszterelnök.

Négy éve lesz a kormánynak visszatérne az alacsony hiányhoz

A kormányfő szerint ha nem akarjuk a növekedést kockára tenni, akkor nem olyan egyszerű megtalálni a költségvetési egyensúly helyreállításának évét. Eközben az unió most tér vissza a korábbi fiskális szabályokhoz, így most szeptemberben várható döntés, hogy miképp történjen ez. Négy évet fognak megadni, tehát tartjuk a menetrendet, akkor lesz egy puffer évünk, hogy az uniós szankciók kockázata nélkül teljesítsük.