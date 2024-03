Fontos üzenetet tett közzé a Mol péntek délelőtt. Ebben a hűségprogramjában (Mol Move) részt vevőket arról tájékoztatta, hogy a hét végén olcsóbban adja az üzemanyagot.

Váratlanul csökken az üzemanyag ára: de csak néhány napra, és nem mindenhol az országban / Fotó: Huszar Mark

Méghozzá nem is kevéssel, ugyanis literenként

tízforintos kedvezményt ad.

Egy átlagosnak mondható, 50 literes tankolásnál ez 500 forint megtakarítást jelent, ami persze nem kiugró. Ha azonban azt vesszük, hogy ezen a héten a benzin ára bruttó 12, a dízelé pedig 7 forinttal drágult, akkor a nettó 10 forintos engedmény ezt lényegében semlegesíti.

Ehhez azonban a Molnál kell tankolni, ráadásul rendelkezni kell Mol Move alkalmazással a mobiltelefonon. Csakhogy ha ez adott is, akkor se mindegy, hogy az adott járműtulajdonos hol és mikor vételez üzemanyagot.

Az akció ugyan vonatkozik az Evo, Evo plus és az LPG-termékekre is, de csak a márciusi hétvégéken érvényes. Tehát ezúttal március 23. szombat és március 24. vasárnap él, legközelebb pedig március 30–31-én. A tíz forintot minden esetben az adott töltőállomás aktuális literenkénti áraiból engedik el. Ez automatikus, amint a vevő bemutatja a kasszánál a Mol Move digitális kártyáját, amely az alkalmazásban áll rendelkezésre.

Fontos, hogy flottás és áfás számlás tranzakciókra nem alkalmazzák a hétvégi kedvezményt, ahogy az is, hogy nem az összes Mol-kútnál éles a program. Arról, hogy pontosan mely Mol-benzinkutak árulhatják olcsóbban az üzemanyagot, pontos lista készült. Ez alapján összesen 184 töltőállomást számoltunk, amelyek lényegében lefedik az országot. Van köztük bőven budapesti kút, balatoni, szegedi és zalaegerszegi is, ahogy debrecenit is találtunk.

Aki tehát utazást tervez – és ehhez nem a szuperolcsó vármegyebérletet vagy országbérletet veszi igénybe –, érdemes szombatra és vasárnapra időzítenie a tankolást. Már csak azért is, mert jövő héttől jó eséllyel újra emelkedik majd az üzemanyag ára.