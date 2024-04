Függ attól, hogy mekkora ingatlanról van szó, de az biztos: ez a 7 millió forint óriási segítség lesz abban, hogy mindenki el tudja kezdeni a lakása felújítását – mondta a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Ács Balázs, a Masterplast alelnöke és vezérigazgató-helyettese, akivel a múlt pénteken bejelentett új otthonfelújítási programról beszélgettünk.

érdemes belevágni, óriásit nőhet a korszerűsített lakások értéke.

Június elsejétől az egymillió forintos önerő mellé az adott települések fejlettségétől és jövedelmi színvonaltól függően hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást, illetve hárommillió forintos kamatmentes hitelt lehet igényelni 1990 előtti család házak korszerűsítésére. Mivel a program az energetikai korszerűsítést támogatja, ezért kizárólag hőszigetelés, nyílászárócsere, illetve a meleg vizes, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósítható meg a 7 millió forintos teljes keretből.

Ács Balázs úgy látja, a mostani helyzetben kimondottan jó ez a program, amelynek kidolgozásában a teljes szakmát megkérdezték, köztük a saját javaslataikat is megfogalmazták. Szerinte azért is fontos, hogy most megtörtént ez a bejelentés, mert nagyon sokan, amíg nem tudták, hogy milyen feltételekkel fog megjelenni, kivártak. Innentől kezdve, aki tudja, hogy beletartozik, az a részletek kidolgozása után részt is tud venni benne, aki nem, az saját erőből tudja elindítani a beruházást.

Értéknövelő hatásuk van a felújításoknak, érdemes tartani a sorrendet

Hangsúlyozta: nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a felújított lakások értéke jelentősen eltér azokétól, amelyek nem estek át felújításon. A korszerű és hatékony lakások értékesítése is jóval kedvezőbb feltételek mentén és gyorsabban valósulhat meg.

Ács Balázs első körben azt javasolja azoknak, akik felújításban gondolkodnak, hogy egy termikus burkot hozzanak létre, ami a falak külső hőszigetelését és a nyílászárócserét tartalmazza a födémszigeteléssel egyben. Ha ezek megtörténtek, utána érdemes kiegészíteni a fűtés korszerűsítésével.

Hangsúlyozta, mindenképpen ez a sorrend, tehát első mindig a nyílászárócsere, a második a homlokzati, a harmadik a födémszigetelés, utána jöhet a fűtés korszerűsítése. Jelezte, hogy egy nagyon rossz állapotú lakás felújítása esetén akár 60 százalékos energiamegtakarítást is el lehet érni. Arra a kérdésre, hogy belefér-e 7 millió forintba mindez, azt mondta, hogy teljes mértékben nem.

Nem gondolom, hogy mindenre gyógytapaszt jelenthet

– fogalmazott, hozzátéve, hogy aki azon gondolkozott, hogy elindítsa-e a felújítást, annak óriási segítséget jelenthet.

Kiszámíthatóságra van szükség az építőiparban

Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ne impulzus alapon, hanem kiszámítható, tervezhető módon működjön az építőipar. „Azt szeretnénk, ha az ágazatban nemcsak egy program lenne, hanem látnák már a következő lépéseket is, ezáltal nem rángatnák a kivitelezőket és a gyártókat”. Szerinte az elmúlt időszak nagy áremelkedései is ebből a hirtelen keletkező igényekből fakadt, ami ugyanakkor nem magyar jelenség volt. A saját gyártású termékeikhez beszerzett alapanyagok is a világpiaci árakhoz igazodtak.

Ács Balázs elmondta, hogy a saját gyártású termékeiknél volt az elmúlt időszakban árcsökkenés, például a hőszigeteléshez használt polisztirol ára is mérséklődött, a két évvel ezelőtti árszinthez képest 30-45 százalékkal.

Ugyanakkor jelezte, hogy nem a saját kezükben van a sorsuk, az alapanyaghányad 80-85 százalékos a termék előállítási árában. Úgy látja, maradhatnak a mostani árak a következő időszakban is.

Nem fognak jelentősen emelkedni, lesznek termékek, amelyeknél igen, de alapvetően nem számítunk rá

– húzta alá Ács Balász, a Masterplast vezérigazgató-helyettese.

A teljes adás itt hallgatható meg: