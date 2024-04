Az MBH Bank együttműködésre lépett az Ipoly Erdő Zrt.-vel azzal a céllal, hogy támogassa a társaságot az egyes erdőállományok rehabilitációjában. A vállalat Nógrád és Pest megye területein több mint 63 ezer hektár állami tulajdonú erdő megőrzéséért és állapotának javításáért felel. Az MBH Bank a Fenntartható Jövő Bankja komplex ESG-programjának részeként

három meghatározó vállalással járul hozzá a hazai dekarbonizációs célok eléréséhez

és a társadalmi átalakuláshoz: a biológiai sokféleség védelme, a klímavédelem és a zöldpénzügyi termékek palettájának bővítése által. A biológiai sokféleség védelmében a hitelintézet támogatja a Nógrád és Pest vármegyei erdős területek megóvását és újratelepítését.

Az újraerdősítés során a már megtisztított területeken őshonos fafajok elültetésével újítják meg az erdőt / Fotó: Shutterstock

Az együttműködés első vállalása az idegenhonos fafajokból álló, aszálykárt elszenvedett és kipusztult erdőállományok – elsősorban lucfenyvesek – és egyéb, szintén erdőkárt elszenvedett erdőállományok rehabilitációjára irányul.

Az újraerdősítés során a már megtisztított területeken őshonos fafajok elültetésével újítják meg az erdőt. A többféle fafajjal megvalósított erdőfelújítás során ökológiailag stabilabb, a klímaváltozás hatásainak jobban ellenálló erdőállományok jöhetnek létre. A kipusztult faállományok helyén létrejövő új erdő jelentős mértékben hozzájárulhat a légköri szén-dioxid megkötéséhez.

Az együttműködő felek által kitűzött célok közé tartozik egy kiemelt természeti övezet, a Nyírjesi Parkerdő károsodott területeinek helyreállítása is. Az erdőség hazánk közkedvelt kiránduló- és rekreációs területe, a többi között a Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark is az itt kialakított ökológiai centrum részét alkotja. A parkerdő vegetációját alkotó, javarészt idegenhonos fenyőerdők szintén jelentős károkat szenvedtek el az elmúlt években. A kipusztuló és kidőlő fák gyakran a rekreációs célokat szolgáló berendezéseket és pihenőhelyeket is veszélyeztetik, valamint turista- és gyalogutakat tesznek járhatatlanná. Hogy a természetvédelmi terület továbbra is alkalmas maradhasson a látogatók befogadására, megkezdődnek a parkerdő funkcióinak helyreállítási munkálatai, továbbá újabb fákat ültetnek el.

„A természet értékeinek megőrzése alapvető emberi kötelességeink közé tartozik. Bankunk felelős nagyvállalatként különösen elkötelezett a környezetünk védelme iránt. Ezt bizonyítja az Ipoly Erdő Zrt.-vel kötött együttműködésünk is, amelyen keresztül aktívan igyekszünk lépéseket tenni a természeti okokból, valamint az emberi mulasztásból fakadó károk mérséklésére” – mondta Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.