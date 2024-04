Aki nyugdíjba megy, annak idén hatalmas változás jött

Teljes a tanácstalanság: az elemzők csak tippelik, mi történik a magyar boltokban Megérkeztek a magyarázatok, az elemzők és a minisztérium is értékelték a februári kiskereskedelmi adatot. Miután meglehetősen széttartó a friss bolti statisztika, várható volt, hogy a kapcsolódó értékelések is eltérők lesznek. Ez így is történt.