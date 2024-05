Autós gyerekülés: több ismert márka is elbukott a teszten

Az autós gyerekülések használata kötelező, hiszen a 150 centiméternél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve utazhat autóval. Elsősorban mégsem azért használjuk, mert jogszabály írja elő, hanem azért, hogy valóban megvédje a gyerekeket egy esetleges autóbaleset következményeitől. Hogy erre melyik gyerekülés alkalmas, megtudhatjuk a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb felméréséből, amelyről annyit előzetesen elárulhatunk: sajnos több termék is elvérzett a teszten.

Vegyes eredménnyel zárult a Tudatos Fogyasztók autós gyermeküléseket vizsgáló tesztje, több ismert márka is elbukott / Fotó: AFP

Huszonhárom márka autós gyerekülését tesztelték

Összesen 143 autós gyerekülést tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztói szervezetekkel együttműködve a hazai piacon is kapható gyerekülések közül. A termékeket biztonsági szempontból vizsgálták frontális és oldalirányú ütközés esetén. Emellett azt is tesztelték, hogy mennyire könnyen használhatók, milyen kényelmesek, és tartalmaznak-e egészségre káros vegyi anyagokat a gyerekek bőrével érintkező és így a szervezetükbe könnyen bejutó részeken – számolt be a Világgazdaságnak a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Összesen 23 márkát vettek górcső alá: az ABC Design, Avionaut, Avova, BeSafe, Britax Römer, Bugaboo, Casualplay, Chicco, Cybex, FreeOn, Graco, Inglesina, Jané, Joie, Kinderkraft, Lionelo, Maxi-Cosi, Nuna, PegPerego, Recaro, Renolux, Silver Cross és a Stokke különböző kategóriájú termékeit tesztelték, melyek között minden korosztálynak való típust találunk, újszülött kortól 12 éves korig, azaz 36 kilogrammos testsúlyig.

Mi volt az eredmény?

A végső értékelésbe legnagyobb arányban a gyerekülések biztonsági szempontoknak való megfelelése számított bele. Az eredmények azt mutatták, hogy sajnos léteznek olyan gyerekülések, amelyek teljesen elbuktak ezeken a teszteken, ami érthetetlen, hiszen ez volna ezeknek az üléseknek az elsődleges funkciójuk.

Ilyen értelemben

megkérdőjelezhető például a Kinderkraft Comfort Up 9–36 kilogrammos gyerekülés létjogosultsága, amely utolsó helyen végzett nulla ponttal,

mivel oldalirányú ütközésnél nem biztosította a tesztbábú fejének védelmét. Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott töréstesztek szigorúbb kritériumokat – nagyobb sebesség, nagyobb erőhatás – támasztottak az ülésekkel szemben, mint a forgalomba kerüléshez szükséges szabványok. Így fordulhatott elő, hogy az említett típus is évek óta megvásárolható. A másik gyerekülés, amelyik a tesztelt

biztonsági szempontok miatt megbukott a teszten a Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist 0–18 kilogramm.

Támasztólába ugyanis frontális ütközésnél nem bírta a terhelést. Kiszakadt az Isofix rögzítésből, és az ülés elszabadult.

Káros vegyi anyagot is kerestek

A biztonsági szemponton túl vizsgálták azt is, hogy tartalmaznak-e ezek a termékek olyan vegyi anyagokat a gyerekek bőrével érintkező részeken, amelyek a szervezetükbe jutva különböző, az egészségükre káros folyamatokat indíthatnak el. Kiderült, hogy akadnak ilyenek. Népszerű márkák egyes termékei is tartalmaztak határérték felett például naftalint.

A naftalin a legegyszerűbb molekula a policiklusos aromás szénhidogének csoportjában, melyek egy része bizonyított karcinogén, mutagén és teratogén hatású, köztük a naftalin is feltételezett rákkeltő. Ma festékek, műanyagok, gyógyszerek gyártásában alkalmazzák. Megengedett felső határértéke 1,0 milligramm kilogrammonként.

Persze a könnyű használhatóság és a gyerekek kényelme is fontos szempont, ezért e szerint is értékelték a tesztelt gyereküléseket. A Tudatos Vásárlók Egyesülete mégis azt ajánlja, hogy ne e szempontok szerint kezdjük a válogatást az üzletben.

A törésteszt és a károsanyag-tartalom a legfontosabb

Előbb bizonyosodjunk meg a termékek biztonságos voltáról törésteszt és káros vegyianyag-tartalom szempontjából. A választást nehezíti, hogy olyan hibák is előfordulnak a gyártás során, melyek ugyan nem érintik a gyerekek biztonságos utazását az autóban, annál inkább azon kívül. A Britax Römer például most tavasszal hívta vissza BABY-SAFE 5Z és BABY-SAFE 5Z2 típusú, 2023. október 21. előtt gyártott üléseit, mivel azok hordozófogantyúja leválhat.

Márpedig ha leválik, a kezünkben marad, az ülés pedig gyerekestül leesik

– figyelmeztet az egyesület.

Az autós gyerekülések egyáltalán nem olcsó termékek. A tesztelt darabok átlagára 31 ezer és 300 ezer forint között mozgott. Az első öt helyen a Cybex, a Nuna, a Maxi Cosi és a Bugaboo márkák egy-egy terméke végzett, melyek átlagára 150–212 ezer forint. Az említett márkák közül kettő terméke egyúttal a lista végén is végzett, mert biztonsági vagy káros vegyianyag-tartalom szempontjából nem kaptak jó értékelést. S ezek még csak nem is a márkák olcsóbb termékei – jegyezték meg.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint mivel a gyermekeink 12 éves koráig két-három gyerekülést is el fogunk fogyasztani, hiszen mindig a magasságához és súlyához igazodó méretet kell használnunk, legalább valóban minden szempontból kielégítő darabot válasszunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk őket. Ebben segít a terméktesztjük, ahol a vizsgált szempontok alapján láthatjuk, melyik termék miben teljesített jól vagy rosszul.