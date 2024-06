Csütörtök délelőtt átadták a Duna magyarországi szakaszának huszadik hídját. Az esemény jelentőségét jól mutatja, hogy azon Orbán Viktor is megjelent és beszédet mondott.

Átadták az új Duna-hidat: Orbán Viktor rögtön be is jelentette, hol épül a következő / Fotó: Faragó Ferenc / Tomori Pál híd / Facebook

Az új Duna-híd Kalocsát és Paksot köti össze. Egy kétszer egy sávos átkelő épült, amely Tomori Pál egykori kalocsai érsek és hadvezér nevét kapta. Ahogy arról lapunk korábban már beszámolt, az új Duna-híd kivitelezésnek köszönhetően Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő hozzávetőlegesen 15 percre csökken. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, valamint a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében megvalósuló híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat fejlesztésének

összértéke nettó 92 milliárd forint.

A kivitelező az új híd alépítményei (beleértve az alapozást is) és felszerkezetei készítése során

közel 28 ezer köbméter betont épített be,

az összeszerelt acélszerkezet súlya pedig meghaladja az 5 ezer tonnát.

Emellett 418 kilométer hosszúságban szereltek be feszítő kábeleket,

a folyószabályozási műtárgyakba és pillérvédelembe pedig 82 300 tonna vízépítési kő került.

Az új Duna-híd 946 méter hosszú, a kivitelezésén mintegy 900 ember dolgozott.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy hídavatásban profivá vált a kormány, minden ciklusra több jut. "A Duna a specialitásunk, 2001-ben a Mária Valéria híddal kezdtük, aztán Komárom, Baja és újra Esztergom következett. A 2010-es kormányra lépésünk óta 19 hidat építettünk, az előttünk lévő szocialista kormányok csak ötöt. Kétharmad-egyharmad egy értelmes politikai versenyben" – fogalmazott. Megjegyezte, Széchenyi István a hídember, de a hídépítő címre ők is beneveznek.

A kormányfő arról is beszélt, a magyarok összekötni akarja az elválasztott részeket. Ez itt is sikerült, hiszen Kalocsa és Paks eddig nem tudott együtt létezni, a Duna hegyként választotta el a két települést egymástól. Ha valaki Paksról akart munkát vállalni Kalocsán vagy fordítva, napi szinten akár két órát is kénytelen volt autózni naponta. Úgy, hogy közben tiszta időben át lehetett látni az egyik partról a másikra.

Kalocsa a Duna bal partján, a kalocsai sárközben fekszik. A világ egyik legszebb pontja, de köztes terület, belső zárvány. Már csak az úthálózat miatt is: az M5-ös autópálya messze esik, az M6-tól pedig a folyó választja el.