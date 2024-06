Nyugdíj: fontos határidő közeleg, érdemes átgondolni, mikor járunk jobban

A összegének kiszámítása, mint ismert, mindig az adott évben érvényes valorizációs szorzószámok figyelembe vételével történik. A szorzószámokkal hozzák szintre a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez. Ezek, az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére, és okozhatnak esetenként nagyobb különbséget a nyugdíj összegénél a megállapítás éve szerint – írta meg a HRportal a közelgő határidő kapcsán.

Ha tavaly elértük a jogosultságot, de idén vonulunk nyugdíjba, a nyugellátás összegét az ez évi szabályok szerint számítják / Fotó: Shutterstock

A jogszabályok szerint, hat hónapra visszamenőleg van lehetőség a nyugellátás igénybevételére, azaz június végéig még lehet a tavaly decemberi feltételek szerint kérni annak megállapítását, feltéve, hogy a jogosultsági feltételek

az életkor betöltése és

a szükséges szolgálati idő, illetve

a „nők 40” esetében a negyven év jogosultsági idő,

már ebben a korábbi időpontban is teljesültek.

Mikor mi számít?

Röviden összefoglalva ha tavaly elértük a jogosultságot, de idén vonulunk nyugdíjba, a nyugellátás összegét az ez évi szabályok szerint számítják és legközelebb 2025-ben részesülünk az éves januári nyugdíjemelésben, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj 2025-ben esedékes összegében.

Ha már tavaly is fennállt a nyugdíjjogosultság, és idén visszamenőleg, 2023-tól vonulna nyugdíjba valaki, akkor esetében a tavalyi szabályok szerint történik meg a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már az idei évre is részesülhet. Ebben az esetben már erre az évre vonatkozó tizenharmadik havi járandóság összegét is megkaphatja a nyugdíjas.

Ha valaki így dönt,

akkor tehát nemcsak félévi nyugdíjat kap meg visszamenőlegesen egy összegben, hanem a tizenharmadik havi ellátást is.

„Érdemes azonban átgondolni, hogy megéri-e visszamenőleg nyugdíjba vonulni, hiszen idén a múlt évinél 14,2 százalékkal magasabb valorizációs szorzókkal számolnak, így a nyugdíj eleve magasabb összegű lesz” – fogalmazott a Világgazdaságnak Farkas András nyugdíjszakértő.

Megfelelő egészségügyi állapot esetén és a családi körülmények mérlegelésével a jogosultsági feltételeket elért személy dönthet úgy, hogy nem megy nyugdíjba, folytatja a munkát. A nyugdíjszakértő szerint

a korkedvezményes nyugdíjra jogosultak nem járnak jobban, ha elhalasztják a nyugdíjba vonulást,

de aki az öregségi betöltését követően tolja el a nyugdíj igénylést, úgy, hogy dolgozik tovább, a korhatár betöltését követően legalább 30 napig, akkor nyugdíj növelési jogosultságot szerez. A nyugdíjbónusz, 30 naponta fél százalékot jelent. Aki tehát egy évvel tovább dolgozik a nyugdíjkorhatár elérése után, akkor annak 6 százalékkal lesz magasabb a nyugdíja.

Kinek éri meg a visszamenőleges nyugdíj?

„Aki vállalkozó, annak érdemes megfontolnia, hiszen abban a pillanatban, ahogy valaki nyugdíjassá válik – visszamenőleges esetben például tavaly december elsejétől –, akkor a megállapítás napjától nyugdíjasnak minősül, így mentesül a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járuléktól, illetve a vállalkozása a 13 százalékos szociális hozzájárulási adótól. Esetükben ki kell számolni, hogy hogy járnak jobban,

melyik ér többet: a nyugdíj, plusz a járulékmentes kereset, mint a magasabb nyugdíj és később induló nyugdíj- és járulékmentes kereset

– javasolja a nyugdíjszakértő.

„Öt évnél hosszabb távon egészen biztos, hogy az idei nyugdíjigénylés jobban megéri mindenkinek, a valorizációs szorzók emelkedése miatt, amellyel a nyugdíj alapját képező életpálya átlagkeresetet kiszámolják. A magasabb nyugdíj hosszabb távon biztosan kiegyenlíti a mostani különbséget – véli ügyfelei tapasztalatai alapján.