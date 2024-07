Minden adott az adómentes borravalóhoz, itthon is van rá megoldás

Egyre több vendéglátóhelyen találkozhatunk a csúszkás borravalós terminálokkal / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az egységes szabályozásra a szervizdíj kapcsán is szükség lenne. A beszélgetés résztvevői szerint a legjobb az lenne, ha az ár tartalmazná a borravalót, a vendégnek ezzel nem is kellene számolnia, neki csupán a borravalóról, annak mértékéről kellene döntést hoznia. Abban is egyetértettek a jelenlévők, hogy a pénzügyi tudatosság és az edukáció elengedhetetlen, a vendéglátósok és főleg a vásárlók számára egyaránt. A HelloPay a tervezett fejlesztések mellett az edukációra is nagyobb figyelmet szeretne fordítani a jövőben.

Varga Norbert a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy több hasonló készpénzmentes megoldásuk is van már, többek között adománygyűjtéshez kapcsolódóan, de például a vendéglátásban a nagy forgalmú helyeken gyakran előforduló becsületkasszás mosdóhasználat esetén is. Azonban fontos kiemelni azt is, hogy a vécésnénik esetében nem borravalóról, hanem nyugtaköteles szolgáltatásról van szó, így az nem esik bele az adómentes kategóriába.