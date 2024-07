Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor ezúttal is interjút adott a Kossuth rádiónak péntek reggel. A nagyjából félórás beszélgetésben értékelte Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök újraválasztását, de a szolnoki gyerekbántalmazási ügyre is kitért.

Orbán Viktor adócsökkentésről beszélt: már jövőre életbe léphet

Ugyanakkor az interjúban érdemi bejelentés, legalábbis annak előrevetítése is elhangzott a magyar miniszterelnök részéről, ráadásul a jövő évi költségvetés kapcsán:

a kormányfő adócsökkentést helyezett kilátásba.

Orbán Viktor ezt akkor hozta szóba, amikor felidézte, mi hangzott el a Donald Trumppal folytatott tárgyalása során Floridában. „Az elnök úrral beszéltem gazdasági kérdésekről is, már csak azért is, mert a vele dolgozó, gazdasági és külpolitikai programot is író csapattal régről nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Mondhatni, részt veszünk az elnöki program írásában. Van néhány téma, mint a migráció megállítása vagy a családpolitika, amiben elég komoly tekintélyünk van” – magyarázta.

A miniszterelnök ezen a ponton viszont konkrét gazdasági intézkedést is nevesített. Úgy folytatta, hogy Donald Trump programjának van néhány olyan pontja, amelyeket „örömest hoznának át Magyarországra is a következő évtől”. Tehát már 2025-től életbe léphetnek ezek a változások. Hogy pontosan miről van szó, azt Orbán Viktor nem bontotta ki egészében.

Úgy fogalmazott, hogy vannak köztük kis és nagy dolgok is, persze a gazdaságban sose lehet előre eldönteni, hogy mi számít kicsinek, illetve nagynak. Egyet viszont nevesített: a borravaló megadóztatásának eltörlését.

Ha Trump nyer az amerikai elnökválasztáson, akkor azt végre fogja hajtani az USA-ban. „Szerintem ez rendkívül figyelemreméltó, Magyarországon sem látom szükségét annak, hogy a borravalót megadóztassuk” – kommentálta a republikánus elnökjelölt tervezett intézkedését.

Hozzátette, reméli, hogy kapnak még jó impulzusokat tőle, már csak azért is, mert Trump gazdasági programja is versenyképesség- és iparfókuszú. „Nem csak mi adunk, hanem kapunk is sikeres recepteket és gondolatokat. Ilyen, hogy ne legyen adó a borravalón.”

De lesz még, mert találtam több hasonlót a programjában.

„Elég alaposan beszéltünk egymással, nagyon szurkolunk a sikeréért.” Orbán Viktor azzal zárta ezt a gondolatmenetet, hogy egy nagyon hosszú négy év után, ami inkább negyvennek tűnt, magyarbarát elnöke lehet az Egyesült Államoknak. „Néha lehetne nekünk is igazán szerencsénk.”

A borravaló adócsökkentésének ötlete az alábbi felvételen 25 perctől hallgatható meg.