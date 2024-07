Félmilliós fizetés alatt ne számítsunk jóra a bankoknál

Egyre markánsabban köszön vissza a bankok lakáshiteleinek árazásában az, hogy melyik ügyfélkört tartja leginkább kedvesnek az adott pénzintézet – kommentálta a legújabb banki kamatváltozásokat Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Hétfőtől újabb két bank cizellálja ajánlatait, aminek következtében az ügyfelek egy része kamatemelésként éli majd meg a változásokat.

Még jobban oda kell figyelni a hitelek összehasonlításánál / Fotó: Shutterstock

A K&H bank június 29-étől emelte meg jelentős mértékben az adott kamatszinthez kapcsolt havi jóváírási szinteket. A július 10-i kamatváltoztatás után a legkedvezőbb, 5 éves kamatperiódusú hitel 6,69 százalékos kamata hétfőtől már csak akkor érhető el, ha az ügyfél minimum 800 ezer forint havi jóváírást vállal a bankszámláján. Ehhez eddig félmillió forint jóváírás kellett. Az, aki eddig elit ügyfélnek számított 500–800 ezer forint közötti jóváírással, most 20 bázisponttal rosszabb ajánlatot kap a K&H-tól.

Félmilliós bevétel alatt drágulnak a hitelek

A legrosszabbul azok jártak, akik 250 és 499 ezer forint közötti jóváírást tudnak vállalni. Ők eddig a középső jövedelemsávba estek, és – a példában szereplő konstrukcióban – 6,89 százalékos kamaton szerződhettek. Mostantól azonban ők a leggyengébb minősítésű csoportba tartoznak majd, és így kamatszintjük 0,3 százalékponttal, 7,19 százalékra emelkedik a Biztos Döntés lakáshitel-kalkulátora szerint.

A statisztikák szerint a piacon továbbra is a legnépszerűbb a tíz évre fix törlesztést ígérő konstrukció – idén májusban a folyósított 95 milliárd forint piaci lakáshitel 54 százalékát a 10 évre fixált kölcsönök adták. Az UniCreditnél most úgy tűnik, ez a kamatperiódusú hitel került indexre.

A tízéves kamatperiódusra kínált minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél a korábbi 6,95 százalék helyett hétfőtől 7,49 százalékos kamaton hitelez az UniCredit tízéves kamatperiódusra.

Az emelt kamat a végig fix konstrukcióknál is utoléri az ügyfelet. Az az ügyfél, aki 6–8 éves futamidőre venne fel hitelt, továbbra is 6,92 százalékos kamatot fizet, és nem változott a 14–20 évre fix kamattal Stabil Kamat minősített fogyasztóbarát lakáshitelt felvevők 6,95 százalékos kamatszintje sem. A korábbi 9–13 éves futamidősávot ugyanakkor a bank megbontotta, az eddig itt elérhető 6,94 százalékos kamatot már csak a 11–13 éves szerződést kötők élvezhetik. Az, aki csak 9–10 éves szerződést kötne, büntetőkamattal számolhat, hiszen itt is a minősített fogyasztóbarát lakáshitel most megemelt, 7,49 százalékos kamatszintjét kell hogy kifizesse – a drágulás ahhoz képest, mint ha a múlt héten szerződött volna, 55 bázispont.

Új a mostani szigorításokban, hogy csak bizonyos szegmenseket érintenek. Ráadásul a most részben drágító bankok a másik oldalon a kedvezmények körét emelték

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter.