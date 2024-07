Ingyenes videókazetta és tízmilliós luxusóra: széles a skála a netes vásárlásoknál

Év elején, illetve az elmúlt két hónapban a Jófogásra feltöltött hirdetések között a legtöbb a jármű kategóriába esett, de a mezőgazdasági kategória is nagyon pörög. Ezt támasztja alá, hogy az ingyenes tárgyakat követően a fűnyíró traktor a második legnépszerűbb szabadszavas keresés, valamint a haszonállatok közül a malac is befért a top tízbe. A legjobban teljesítő kategóriák között az otthon és háztartás, valamint a szabadidő és a műszaki termékek voltak. Ez a kereséseken is meglátszik, mivel ezen a toplistán előkelő helyen szerepel mind a Stihl, mind a Makita márkanév, de az elitklubba tartozik

az elektromos kerékpár,

az elektromos roller,

valamint a hangfal is.

A legnagyobb választékban elérhető termékek között hirdetőknek a nagy konkurencia miatt van, hogy türelmesnek kell lennie: bizonyos esetekben egy hónap is kell, hogy vevőt találjanak, ha nem jól áraznak, azonban akadnak olyan különleges portékák (vagy épp agresszív árazás), amelyek rekordidő alatt, akár pár órával a hirdetés feladása után eladásra kerülnek. Kevesebb mint egy nap alatt csaptak le például egy hárommillió forintos Rolex Submariner órára, egy több mint kétmillió forintot érő erősítőre, valamint egy egymillió forintot megközelítő Corratec elektromos országúti kerékpárra is. Hasonló gyorsasággal kelnek el a népszerű telefonok is, mint a legújabb iPhone 15 Pro, vagy épp a Samsung Galaxy S24-ek.

Mit mutatnak a régióik?

A területi adatokból jól kirajzolódnak a különböző regionális érdekességek. A Balaton környékén a legkelendőbb kategória a kerti szerszám volt. A pestiek, nógrádiak és BAZ vármegyeiek barkácsolnak, a győriek pedig szekrényeket vásárolnak – derült ki a cég kutatásából. A Dunántúlon bicikliket adtak el nagy számban, valamint a dunántúli háztartásokban sok retró tárgy is összegyűlhetett: Vas és Zala vármegyében nagy számban hirdettek

bakeliteket,

CD-ket,

kazettákat,

DVD-ket,

sőt, még VHS kazettákat is.

A használtmobil-piac is virágzik: Baranyában és Csongrádban is a mobilok vezetik a hirdetési listát, itt ezek az ajánlatok a legszámosabbak, és a Jófogás adataiból az látszik, hogy vevő is akad ezekre.