Javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya

A jegybank az idei évtől – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) indexének mintájára – negyedévente a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató indexet is közzétesz. A felügyelet honlapjának külön e célra létrehozott, színes, könnyen átlátható felületén mutatja be a friss adatokat. A negyedévente publikálandó Lakásbiztosítás-index a 2022 negyedik negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását, illetve információt ad a negyedéves elmozdulásról is.

Az index a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit, és külön jelzi az MFO vonatkozó díjváltozásait is.

E számok az átlagos díjváltozást mutatják, az egyes szerződések eltérően is módosulhattak. Ha egy ügyfél sokallja díját és/vagy nem elégedett a szolgáltatással, szerződéskötési évfordulóján, illetve a jövő évi márciusi kampány alkalmával lehetősége van a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére. A lakásbiztosítási piacon az ügyfelek eligazodását az MNB a honlapja Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalával is támogatja.