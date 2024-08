Kiemelkedően magas lehet idén a reálbér-emelkedés Magyarországon

Átlagbér és mediánérték

Szintén érdemes a keresetek úgynevezett mediánértékét is megvizsgálni, ami a bérek középső értékét jelenti. A dolgozók fele ennél kevesebbet, fele pedig többet keres. Ezzel szemben az átlagbér – amit a KSH is viszonyítási pontként határoz meg és a bérstatisztikák főszáma is ez – úgy jön ki, hogy a dolgozók bérét összeadják, majd elosztják a létszámukkal. Ebben az esetben egy-egy magasabb fizetés jelentősen megdobhatja az átlagot. Ugyanakkor mindkét mutatót érdemes nézni, mert e két statisztika egymáshoz való viszonya a bérek eloszlásáról is ad némi képet. Az előbb említett reálkeresetek szintén fontos mutató, hiszen a vásárlóértéket ez határozza meg. Itt az aktuális keresetnövekedés és az aktuális időszak év/év alapú inflációja a meghatározó. A reálbér nagysága függ attól, hogy mennyi a fizetésünk és az áraktól, amennyiért a termékeket és szolgáltatásokat megkapjuk.

A bruttó kereset mediánértéke 518 800 forintot, a nettó kereset mediánértéke 359 200 forintot ért el, ami 15,3 százalékkal, illetve 15,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit, az infláció júniusban 3,7, júliusban pedig 4,1 százalék volt. A reálkeresetek növekedése a mediánértékekben is kimutatható.