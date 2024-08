Lesz mit aprítani a tejbe: masszívan nőttek a reálbérek Magyarországon

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint a tartósan alacsony szinten mozgó inflációnak és a kimagasló bérdinamikának köszönhetően a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben emelkednek. Júniusban a reálbérek növekedése 9,3 százalékot tett ki, azaz 2023

szeptembere óta már tizedik hónapja nő a családok jövedelmének vásárlóereje.

Hozzátette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a bérek növekedésének ütemét tovább erősítse, különösen a minimálbér tekintetében, ezzel is erősítve az alacsonyabb jövedelműek helyzetét. Ennek érdekében a minimálbér szintjének több lépcsős emelésére kerülhet sor, mely 2027-re elérheti az átlagbér 50 százalékát, ami akár 140 ezer forintos emelkedést is jelenthet.