A jegybank ismét keményen lecsapott két szabályszegő cégre

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában visszavonta a – korábban Delta Faktor Zrt. néven működő – Fejérdi Finance Faktor Zrt. (Fejérdi Finance) faktoring tevékenység végzésére jogosító engedélyét i derült ki a jegybank közleményéből.

A jegybank keményen fellépett a szabályszegőkkel szemben / Fotó: AFP

Az MNB a határozat közlésének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Végelszámolóként – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft.-t (PSFN) jelölte ki.

A pénzügyi vállalkozás számos alkalommal nem teljesítette az MNB határozataiban előírt intézkedéseket. A Fejérdi Finance idén tavasztól nem rendelkezik az MNB által engedélyezett igazgatósági és felügyelő bizottsági elnökkel, valamint ügyvezetővel, továbbá nem jelentette be a felügyeleti hatóságnak új könyvvizsgálója nevét sem.

A társaság emellett a jogszabályi előírások ellenére sem tájékoztatta az MNB-t elnevezésének, székhelyének, részvényesi adatainak megváltozásáról, így a felügyeleti nyilvántartás törzsadatai eltérnek a vonatkozó cégnyilvántartási információktól. E hiányosságokat a Fejérdi Finance a felügyeleti határozati felhívások ellenére sem orvosolta, továbbá nem küldte meg a 2023-ra vonatkozó éves auditált felügyeleti jelentését sem az MNB részére.

A pénzügyi vállalkozás mindezek miatt már nem felel meg a prudens (üzletileg megbízható) működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért az MNB a társasággal szembeni legsúlyosabb intézkedésről, a tevékenységi engedély visszavonásáról döntött.

Az MNB egy további határozatában visszavonta az Arthur Bergmann Lízing Zrt. (AB Lízing) ingatlanlízingre jogosító működési engedélyét is, és kezdeményezte annak felszámolását, illetve felszámolóként a PSFN-kirendelését. A társaság felett ellátott felügyelet keretében megállapítást nyert a társaság fizetésképtelensége, amely önmagában alapot ad a tevékenységi engedély visszavonására. Mindezen túlmenően a társaságnál hiányosságok voltak tapasztalhatók a személyi feltételek tekintetében is, miközben a társaság adószámát is törölték.