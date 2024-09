Éves átlagfizetésünk kilenc százalékát költjük utazásra - górcső alá kerül a magyar turizmus

Már látszanak az idei turisztikai főszezon eredményei, amelyek nem okoztak csalódást – hangzott el az MBH Bank ágazati kitekintőjén, amelyet a közelgő, szeptember 27-i turizmus világnapja alkalmából szerveztek meg. Az ágazat a magyar a GDP-hez több mint tíz százalékkal járul hozzá, közvetlenül illetve közvetve négyszázezer ember megélhetését biztosítva – mondta Szabó Melinda, az MBH elemzési centrum ágazati területének vezetője. Hozzátette, az elmúlt négy év sok kihívást jelentett az ágazatban tevékenykedő cégek számára, a vendégéjszakák száma viszont meghaladhatja a Covid-járvány előtti szintet. Az adatok mögött ugyanakkor kettősség áll. A külföldi vendégéjszakák száma dinamikusan bővült, míg a belföldieké stagnál.

A magyarok körében továbbra is a Balaton környéke a legkedveltebb úti cél, a külföldiek inkább a fővárost részesítik előnyben / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Horti Flóra, az MBH Bank elemzési centrumának szenior ágazati vezetője is megerősítette, hogy a turisztikai ágazat teljesítménye az egész világon megközelítette a pandémia előtti szintet, tavaly a szektor 9 százalék, míg idén 10-11 százalékot ad hozzá a globális GDP-hez. Görögország esetében nagyobb az arány, húszszázalékos, míg Németországé 9 százalék.

Magyarországon az NGM adatai szerint nyáron hétmillió turista fordult meg. Kormányzati cél, hogy az idegenforgalom GDP részaránya 2030-ra 16 százalékra növekedjen, ehhez évi ötvenmillió vendégéjszaka szükséges, emiatt került fókuszba a reptér fejlesztése.

Júliusban 11 százalékkal nőtt a külföldi, míg fél százalékkal csökkent a belföldi utazók száma, év/év alapon két százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma. Az MBH-nál azt várják, hogy a pandémia előtti szintet éri el a turizmus, amihez hozzájárul a reálbérek növekedése, a SZÉP-kártya költések és az infláció normalizálódása is. A ferihegyi repülőtér forgalma is nőtt, közel ötödével, éves szinten pedig jóval meghaladja ez is a pandémia előtti szintet.

A belföldi vendégéjszakák számának enyhe csökkenése a külföldre irányuló turizmus következménye, a magyarok körében továbbra is népszerű úti célok többek között Horvátország és Görögország.

A magyarok az éves átlagfizetésük négy százalékát költik belföldi-, ötöt pedig külföldi nyaralásra. A külföldiek körében Budapest a legnépszerűbb desztináció, a magyarok körében pedig továbbra is a Balaton környéke számít a legnépszerűbbnek – ismertette Horti Flóra. Hozzátette, inkább a hosszú hétvégék a jellemzők, és nem sokkal az utazás előtt foglalják le a szállást az üdülni vágyók.