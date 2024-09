Megújul a Ferihegyre vezető út

Elkezdődött a ferihegyi repülőtérre vezető út felújítása, a fejlesztés környezeti hatásvizsgálatával – derül ki a Pest Vármegyei Kormányhivatal egyik dokumentumából, mely többek között felidézi, hogy a kormány még 2018-ban hozott rendeletet a repülőtérre vezető út fejlesztéséről.

Szélesebb is lesz a Ferihegyre vezető út / Fotó: Shutterstock

Régóta terítéken van a ferihegyi út felújítása

Miután újra magyar kézbe került a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, az út fejlesztése is új lendületet kapott, ám szeptember 10-én még csak a 60 napos hatásvizsgálat indult el. Maga

az építkezés 2026-ban veheti kezdetét, és három-öt éves munka után, leghamarabb 2030-ra készülhet el a kormányhivatal szerint.

A felújítás szükségességét azzal indokolták, hogy az út a folyamatosan növekvő forgalmi terhelés elvezetését a jelenlegi kialakításával nem tudja a megfelelő szolgáltatási szinten biztosítani, balesetveszélyes, zavarérzékeny és alacsony színvonalú városi útként jelenik meg a nemzetközi légiutasok számára, ami kedvezőtlenül hat az ország megítélésében.

A tervek szerint az Üllői út–Határ út csomóponttól a Budapest közigazgatási határán kívül, a Market Center csomópontjáig terjedő fejlesztés azonban egységes, korszerű, nagyvároshoz méltó utat hoz majd létre. A beruházás során a zöldfelületek növelése is a célok között szerepel, ahogy a kerékpáros kapcsolatok javítása is, miközben feltételként jelenik meg az is, hogy ne növelje a belvárosra zúduló forgalmat.