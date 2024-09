Orbán Viktor váratlan bejelentést tett Matolcsy Györgyről: megvan, ki lehet az új elnöke a Magyar Nemzeti Banknak

A miniszterelnök kifejtette, hogy "kell egy Erhard". Kétségkívül Ludwig Wilhelm Erhardra utalt, aki 1963 és 1966 között Németország kancellárja volt, Konrad Adenauer kormányában pedig gazdasági miniszterként nagyban hozzájárult Nyugat-Németország gazdasági fellendüléséhez a második világháború utáni években. A magyar Erhard Orbán Viktor szerint korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek.

Az Erhard-pozíciót úgy írta le, mint egy csúcsminisztert, aki a gazdasági- és a költségvetési eszközöket egyszerre tartja kézben és az új cselekvési programot le tudja vezényelni. A kormányfő ezen a ponton tett bejelentést az új MNB-elnökről.

Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz – jelentette be a döntését Orbán Viktor.

Sok értelmezőkészség talán nem kell ahhoz, hogy ezeket a mondatokat lefordítsuk. A jelenleg önállóan létező Pénzügyminisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium csúcsminisztériummá formálódik, ennek vezetője tehát "a gazdasági- és a költségvetési eszközöket egyszerre tartja majd kézben". Miután Nagy Mártont már most is gazdasági csúcsminiszterként szokás emlegetni, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy ő lesz az új, az eddigieknél is erősebb Erhardt a magyar kormányban.

Amennyiben helyes ez a levezetés, akkor a "másik" alatt Orbán Viktor a jelenlegi Pénzügyminisztert, Varga Mihályt érthette, akiből jegybankelnök lesz.