Ahogyan arról a Világgazdaság is élőben tudósított, csütörtökön mintegy 2,5 órán át kormányinfót tartott Vitályos Eszter és Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely elárulta, mikor mutatják be Matolcsy György utódját / Fotó: Balogh Zoltán

A kérdések ezúttal is hosszan sorjáztak, közülük néhány újra és újra felmerül. Egyet ezek közül külön is érdemes taglalni, miután az egyik legfontosabb, küszöbön álló személycserét érinti.

Ki lesz Matolcsy György utódja?

Ez pedig nem más, mint hogy Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke 2025 elején távozik a jegybank éléről. Ez már biztos, ugyanis a magyar szabályozás értelmében az MNB-t legfeljebb két ötéves cikluson át lehet vezetni, ami Matolcsy György esetében 2025 márciusában, vagyis kevesebb mint egy év múlva kitelik.

Ezért is kérdés, hogy ki követi őt, és ez mikor derül ki.

Gulyás Gergelyt megkérdezték arról, mennyire várja, hogy az MNB elnökének véget érjen a mandátuma. A miniszterelnökséget vezető miniszter erre úgy reagált, hogy gyerekkorában még várta a születésnapját, de mostanra ezen túl van, így aztán közjogi tisztségek lejártához és megkezdéséhez sincs viszonya. Továbbá a kormányzat többi tagjával sem folytatott erre vonatkozólag „mély, érzelmi beszélgetéseket”.

Azt ugyanakkor elmondta, hogy Orbán Viktor és Matolcsy György a közelmúltban is egyeztettek egymással, köztük a kapcsolattartás rendszeres. Szerinte kifejezetten fontos, hogy a fiskális és a monetáris politika vezetése között a párbeszéd biztosított legyen, akkor is, ha egyébként vannak véleménykülönbségek. „Kölcsönösen megfogalmaztunk kritikát a másik félre nézve. Érdemes megvizsgálni, ki mivel támasztotta ezeket alá, és találni közös pontokat, amelyek alapján jobb vélemény alakíthatunk ki egymásról” – fogalmazott.

Azzal folytatta, hogy szerencsésnek tartja, ha összhangban van a pénzügypolitika, de ettől még elkerülhetetlen, hogy elhangozzanak kifogások. A lényeg azonban, hogy a kulcsfontosságú területeken együtt tud dolgozni a kormány és az MNB, a véleménykülönbségek ellenére is.

Csakhogy Gulyás Gergelynek azt is nekiszegezték, hogy ki lesz az utódja Matolcsy Györgynek. A miniszter először is emlékeztetett rá, hogy a miniszterelnök joga új MNB-elnököt jelölni, a kinevezés pedig a köztásági elnök feladata. Kijelentette, hogy nem tud arról, hogy megtörtént volna eddig a jegybank új vezetőjének jelölése. Azt ugyanakkor bejelentette, hogy ez rövidesen bekövetkezhet, ugyanis Matolcsy György mandátuma 2025 márciusában ér véget, és mielőtt a nemzeti bank új elnöke átvenné a helyét, előtte még au Országgyűlés bizottságai előtt is meg kell hallgatni. Éppen ezért Matolcsy György utódjának jelölése legkésőbb február végéig bekövetkezik.