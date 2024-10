A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2023-ban 3,6 millió négyzetméteren cserélt aszfaltot, idén újabb 3,9 millió négyzetméternyi útburkolat felújítása a cél – mondta a Magyar Építőknek Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója.

Történelmi építkezés indul Magyarországon: sorra bővülnek az autópályák, háromsávos lesz az M1-es / Fotó: Rákóczy Ádám

Hangsúlyozta, hogy elindult Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmiút-felújítása. Nem kátyúzásra kell gondolni, hanem akár több rétegben cserélik, nagy felületen húzzák újra a burkolatot. Persze nem csak burkolatcseréről van szó: megújulnak a pihenők is, 100 helyen 500 facsemetét ültettek, és nem szabad megfeledkezni 200 híd-, illetve felüljáró felújításáról sem.

M1 – a legnagyobb falat

Jövőre indulhat el a nyugat felé menő autópálya tényleges bővítése, most fontos előkészítő munkák zajlanak, és az útpálya szélesítése előtt tereprendezésre is szükség van.

Fontos változás lesz, hogy

eltűnik a sövény az autópálya közepéről, ugyanis ez jelentősen megdrágítja a karbantartást,

arról nem is beszélve, hogy balesetveszélyes, és az állatoknak is egyfajta csapda. Emellett ötször több időt kell a karbantartásra fordítani, ami akár dugókat is okoz. Betonelválasztó elemeket telepítenek majd a sövény helyett, alatta vízelvezető rendszerrel.

Az M1-es Budapesthez közeli szakaszán átlagosan, kilométerenként nagyjából két híd, felüljáró van a pálya felett vagy alatt. A kiszélesített pálya miatt a hidak át-, esetleg újraépítése kiemelt feladat lesz.

Dugó lesz?

Az interjúban elhangzottak szerint az MKIF arra törekszik, hogy az autósok a lehető legkisebb mértékben érezzék meg a felújítást, de elsősorban a hidak környékén lesznek lezárások és forgalomterelés. Munkagépek először 2025 szeptemberében jelenhetnek meg a pályán, de a fejlesztés alatt folyamatosan biztosítják a kétszer két forgalmi sávot. Újdonság, hogy az M0-s és Concó pihenő közötti kétszer három pályás sztráda mellé úgynevezett intelligens leállósávot (ITS) is építenek, amelyet csak akkor nyitnak meg, ha a forgalom vagy egyéb ok indokolja.

Ez a többi forgalmi sávval egyenértékű lesz, vagyis ugyanúgy 3,75 méter széles. Tehát csúcsforgalomban akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom. Az intelligens leállósávok még egész Európában újdonságnak számítanak, de az M7-est és majd az M3-ast is ugyanilyen ITS-sávokkal tervezik bővíteni.