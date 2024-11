Mezőgazdasági robotok: éjjel-nappal szolgálatban, és még a piszkos munkát is elvégzik

A beporzórobotokat olyan területeken használják, ahol a természetes beporzás már nem garantált a változó éghajlati minták vagy a rovarpopuláció csökkenése miatt. Ahogy egyre több növényt termesztenek üvegházak védett környezetében, várhatóan nőni fog azoknak a feladatoknak a száma, amelyeket robotok végezhetnek el. A mezőgazdasági ágazat számos szakértője meg van győződve arról, hogy a jövő mezőgazdaságát a gépek fogják uralni.

A mezőgazdasági robotok szerepe itthon is egyre nagyobb

Az agrárdigitalizáció a magyar agráriumban is kulcskérdéssé vált, amiben szintén szerepe van a hazai mezőgazdaságot is sújtó versenyképességi, hatékonysági kihívásoknak is. A legutóbbi PREGA konferencia egyik üzenete például az volt, hogy az adatalapú precíziós technológia mindenki számára megkerülhetetlen, aki olyan terméket termel, amelynek az árát a globális versenypiac körülményei, és nem a belső feltételek határozzák meg. Az agrárium legújabb technológiákkal történő „felszerelése” az agrártámogatási pályázatoknál is hangsúlyos szempont, ráadásul egyes kiírásoknál előny, ha a pályázó cég digitalizációjának már van története. Emellett a szabályozás is igyekszik lépést tartani a technológiai fejlődéssel.

Permeteződrónok a mezőgazdaságban: egyértelműek lettek a szabályok, de sokan nem követik őket

Komoly előrelépés történt az elmúlt hónapokban a permeteződrónok használatában, egyelőre azonban csak egy növényvédő szert lehet legálisan kijuttatni. Ugyanakkor sokan szabálytalanul permeteznek, nemcsak a szerhasználat szabályait sértik meg, hanem végzettség és tudás, valamint az alapvető óvintézkedések betartása nélkül permeteznek.

A fejlesztők dolgoznak, nemrég például mintaoltalom minősítésben részesült a Széchenyi István Egyetem kutatói által kifejlesztett, mesterséges intelligenciával ellátott, kis méretű robot, amely képes környezetének különböző paramétereit felismerni, és az összegyűjtött adatokkal felhőalapú tárolást végez. Segítségével hatékonyabbá válik a precíziós növénytermesztés fejlesztése. Ez a mintaoltalommal rendelkező eszköz egy távol-keleti robotplatform továbbfejlesztéseként született meg, egyebek mellett például képes észlelni a paradicsom levélzetének elváltozásait, illetve termésszámlálást és termésbecslést végezni. Az ilyen fejlesztések azért is fontosak, mert az Európai Unió 2030-ra szén-dioxid-kibocsátás- és növényvédőszer-csökkentést tűzött ki célul a mezőgazdaságban, melyhez a monitoringrobotok úgy járulnak hozzá, hogy előrejelzéseikkel mérséklik az ilyen beavatkozások számát.