NAK TechLab: inkubátorban nevelkedhetnek az agrárinnovációk

Mi a tapasztalat, mennyire nyitottak a startupok az agrárium felé?

Azt látjuk, hogy a „menő” dolgokkal, például mesterséges intelligenciával, képfelismeréssel foglalkozó technológiai cégek, amelyek más ágazatban akár már előrehaladtak fejlesztésekkel, nagyon nyitottak az agrárterületre. Talán azért is, mert látják a relatív fejletlenséget, vagyis hogy „több helyük” van még ebben az ágazatban, nagyobb piacot tudnak szerezni a tudásukkal. Másfelől pedig azt gondolom, maga a téma is érdekes, kézzelfogható, az élelmiszer-termelésen keresztül a társadalmat is jobban érintő témákkal foglalkozhatnak.

Mikor indul az inkubációs időszak?

Minden évben augusztus végén indul, idén augusztus 15-éig jelentkezhetnek a startupok, konkrét kihívásokra. Az inkubációs program három hónap. Ez alatt folyik a fejlesztői munka a nagyvállalatok közreműködésével, helyszíni látogatás a nagyvállalatnál, folyamatos mentoráció agrárszakmai és üzleti oldalról.

Említette a potenciális befektetőket. Milyen lehetőségeik vannak még tőkebevonásra a programban?

A tőkeigény kapcsán idén egy újdonsággal is szolgálunk. Kockázati tőkealap-kezelőkkel az indulás óta kapcsolatban állunk. Ők inkább kiforrottabb, olyan érettségi fázisban lévő projekteket támogattak, ahol már kész termékekről beszélünk. Ez az inkubátor programban jelen lévő csapatokra alapvetően nem jellemző, a befektetők sokszor túl kockázatosnak tartják a termék ilyen korai fejlettségi stádiumában beszállni. Így sokszor nem érkezett időben tőke, pedig lehet, hogy csak az a kis lökés kellett volna a nagy sikerhez. Most az Óbudai Egyetemnek van egy olyan kockázati tőkealapja, amelyik éppen ilyen korai fázisban fektet be. Ez egyrészt nagy segítség a startupoknak, másrészt az egyetemnek is biztonságot nyújt, hogy egy komoly piaci szereplő igazolja a fejlesztés jövőbeli piaci relevanciáját.