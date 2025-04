Olcsóbbak most a repülőjegyek, mint az előző hetekben voltak

Többen repülnek ezen a héten külföldre, mint a húsvét előtti héten vagy a tavaszi szünet alatt. A Kiwi.com foglalási adatai szerint a repülőjegyek átlagára is alacsonyabb most, mint az előző hetekben, vagyis jobban járt, aki most utazik. A legnépszerűbbek a mediterrán nagyvárosok, de megnőtt az érdeklődés Ciprus, Görögország és a távolabbi országok, például Thaiföld és Indonézia iránt is.